Bubić sa delegacijom Nižnjenovgorodske oblasti o unapređenju saradnje

Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić sastao se danas u Sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci sa delegacijom Vlade Nižnjenovgorodske oblasti koju je predvodio zamjenik predsjednika Vlade Dmitrij Starostin.

Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima unapređenja institucionalne i privredne saradnje sa posebnim akcentom na realizaciju konkretnih projekata i partnerstava, kao i povezivanje sa naučno-tehnološkim centrima.

Sagovornici su se usaglasili da je cilj buduće saradnje uspostavljanje zajedničkih proizvodnih kapaciteta, uz transfer znanja, kao i kreiranje kompletnog izvoznog proizvoda, uz finansijsku podršku obje vlade. Identifikovane su ključne oblasti privredne saradnje među kojima je elektromašinska industrija, u kojoj u Republici Srpskoj dominira uslužna proizvodnja.

Delegacija Nižnjenovgorodske oblasti dostavila je listu privrednih subjekata zainteresovanih za saradnju sa kompatibilnim partnerima po privrednim sektorima u Republici Srpskoj. Istovremeno, ponuđena je mogućnost da se, na osnovu bogatog iskustva iz Nižnjenovgorodske oblasti, preuzmu primjeri dobre prakse i dodatno podstakne klasterizacija privrede Republike Srpske.

Ministar Bubić je istakao potrebu izrade akcionog plana sa jasno definisanim aktivnostima u oblasti privredne saradnje, kao i imenovanja radnog tima koji bi pratio efekte realizacije dogovorenih inicijativa. Tom prilikom predstavljeni su opšti uslovi poslovanja i ulaganja u Republiku Srpsku, uz prezentaciju brošure na ruskom jeziku.

Zamjenik predsjednika Vlade Dmitrij Starostin istakao je da je u toku izgradnja novog IT univerziteta kapaciteta 8.000 studenata, te naveo mogućnost subvencionisanog studiranja za studente iz Republike Srpske, kao i uspostavljanje programa razmjene stažista.

Izražena je spremnost da se, putem Agencije za IKT Republike Srpske, ostvari bliža saradnja između IT fakulteta iz Republike Srpske i univerziteta iz Nižnjenovgorodske oblasti, a kao konkretan prijedlog navedeno je uspostavljanje zajedničke laboratorije, u kojoj bi IT stručnjaci radili na razvoju novih tehnologija i unapređenju kvaliteta krajnjih proizvoda.

Delegacija Nižnjenovgorodske oblasti iskazala je interesovanje za saradnju u oblastima turizma i poljoprivrede, kao i za unapređenje saradnje u farmaceutskoj industriji kroz modele zajedničke proizvodnje, uvoza i izvoza na teritoriji obje strane.

Predstavnici ruske delegacije uputili su poziv ministru Bubiću i predstavnicima institucija iz Republike Srpske za posjetu tehnološkom parku u Nižnjenovgorodskoj oblasti, kao i učešće na Ekonomskom forumu koji će biti održan u oktobru ove godine.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Agencije za IKT Republike Srpske, Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske i Unije poslodavaca Republike Srpske.