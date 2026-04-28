Cvijanović poručila Crnatku: Vidi kako da se udomiš

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je potpredsjedniku PDP-a Igoru Crnatku da promijeni ploču jer ponavlja iste stvari.

"Vidiš i sam dok si takav da te niko neće, džaba se pozivaš na nekadašnjih 70.000 glasova PDP-a", navela je Cvijanovićeva.

Povodom tvrdnji Crnatka da je "saslušana u Tužilaštvu BiH u vezi sa konzulom Fatihom Kolom", Cvijanovićeva mu je poručila da ode u tužilaštvo i da se fino raspita o svemu.

"U međuvremenu, vidi šta ćeš sa sobom i kako da se politički udomiš", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".