Cvijanović poručila Crnatku: Vidi kako da se udomiš

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je potpredsjedniku PDP-a Igoru Crnatku da promijeni ploču jer ponavlja iste stvari.
"Vidiš i sam dok si takav da te niko neće, džaba se pozivaš na nekadašnjih 70.000 glasova PDP-a", navela je Cvijanovićeva.
Povodom tvrdnji Crnatka da je "saslušana u Tužilaštvu BiH u vezi sa konzulom Fatihom Kolom", Cvijanovićeva mu je poručila da ode u tužilaštvo i da se fino raspita o svemu.
"U međuvremenu, vidi šta ćeš sa sobom i kako da se politički udomiš", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".
Hajde promijeni ploču, vrtiš iste stvari. Vidiš i sam dok si takav da te niko neće, džaba se pozivaš na nekadašnjih 70 hiljada glasova PDP-a. Što se tiče tužilaštva, odeš i fino se raspitaš o svemu. U međuvremenu, vidi šta ćeš sa sobom i kako da se politički udomiš. pic.twitter.com/vAvLsSuaks— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) April 28, 2026
