Dodik za "Blumberg": Tramp može da promijeni antisrpske narative

Predsjednik SNSD Milorad Dodik izrazio je uvjerenje da je predsjednik SAD Donald Tramp osoba koja može da promijeni narative koji su bili katastrofalni za Srbe i Republiku Srpsku.

Dodik je u intervjuu za "Blumberg" istakao da se jasno vidi razlika između kriminalne administracije bivšeg predsjednika SAD Džozefa Bajdena i trenutne Trampove administracije, koja se ne miješa u unutrašnja pitanja drugih zemalja.

"Nova administracija ima novi okvir. Oni žele da održe mir i razviju poslovanje ovdje. Vjerujem im kada kažu da se neće miješati u unutrašnja pitanja drugih zemalja. U Srpskoj to čitamo kao da je povezano sa BiH, propalom zemljom koja nema šanse da preživi", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Amerikanci su, ipak, zainteresovani za poslovanje u BiH, zemlji gdje nikakva količina američkog novca ne može da spriječi njeno propadanje.

"SAD pokušavaju da izgrade BiH posljednjih 30 godina, ali su umjesto Ajnštajna, napravili Frankenštajna. Balkan još nije na agendi Vašingtona, ali kada bude, vjerujem da ćemo mi biti važan faktor", ocijenio je Dodik.

Govoreći o spoljnoj politici Srpske, Dodik je naglasio da je moguća ravnoteža između odnosa sa SAD i Rusijom, jer stavovi te dvije zemlje nisu toliko različiti kao što je to slučaj sa stavovima Moskve i EU.

"Evropa je izgubila vrijednosti koje je promovisala, kao što su ljudska prava, sloboda kretanja i konkurentnost. Rekli smo da želimo da se pridružimo EU, ali da nam se ne nameću procesi", zaključio je Dodik.