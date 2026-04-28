Već vidljiv uspjeh primjene Centralnog informacionog sistema

ATV
28.04.2026 08:49

U prva tri mjeseca primjene Centralnog informacionog sistema u Republici Srpskoj naplaćeno je više od 150.000 KM taksi u odnosu na isti period prošle godine.

Podsjećamo, registracija korisnika Centralnog informacionog sistema u ugostiteljstvu, što će omogućiti Turističkoj organizaciji da u svakom momentu ima tačan broj turista u Srpskoj, počela je 1. januara.

Centralni informacioni sistem omogućava evidenciju ugostiteljskih objekata, gostiju i boravišne takse, čime se obezbjeđuje bolja kontrola, pouzdana statistika i efikasnija naplata javnih prihoda.

Ugostitelji mogu pristupiti sistemu putem OVOG LINKA.

Pristup je besplatan za sve ugostitelje koji pružaju uslugu smještaja, a ovim sistemom, uz bolji uvid u statističke pokazatelje, jača se transparentnost i fiskalna disciplina, te unapređuju aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

centralni informacioni sistem

Ugostitelji

Turizam

Boravišna taksa

