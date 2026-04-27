Ilić o kulturi sjećanja: Drago mi je što struka ima potrebu da progovori o ovim temama

Falsifikovanju istorije opiru se u Audio-vizuelnom centru Republike Srpske, o čemu svjedoči njihov rad na mnogobrojnim projektima, a čija tematika obrađuje događaje koji datiraju od Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata kao i Odbrambeno-otadžbinskog rata, a što je potvrdila i direktorica Anja Ilić govoreći o kulturi sjećanja.

„Od osnivanja Audio-vizuelni centar podržao je oko 15 projekata, koji se tiču teme i iz prošlog Odbrambeno-otadžbinskog rata, ali iz Drugog svjetskog rata pa čak i Prvog svjetskog rata i u svim kategorijama kinematografskim i animiranim i dokumentarnim i igrane forme kao i igrane televizijske serije. Postoji veliko interesovanje, prvo od strane struke, a i od strane naravno Audio-vizuelnog centra da podrži te teme, koje takođe moraju biti isto tako vrhunski i kvalitetno obrađene od strane struke “, kazala je Ilićeva.

Ilićeva je navela da se ove godine očekuje premijera filmova manjinske koprodukcije, koji je podržan od strane Audio-vizuelnog centra. Filmovi Lordena Zafranovića „Zlatni rez“, „Djeca Kozare“, kao i „Ruka pravde“ Nemanje Ćeranića, koji govori o atentatu Blagoja Jovovića na Antu Pavelića u Buenos Airesu.

„Meni je jako drago što struka ima potrebu da progovara o tim temama i oni se javljaju na konkurse koji čak i nisu tematski specifično određeni, nego jednostavno žele da progovore o tim dešavanjima o događajima i ljudima koji su tada bili i d‌jelovali“, kazala je Ilićeva.

Ona je komentarisala i izložbu otvorenu danas u Evropskom parlamentu u Strazburu "Jasenovac, sjećanje i opomena", kroz film „Dara iz Jasenovca“, a gd‌je je imala priliku svjedočiti jednom teškom i bolnom istorijskom trenutku kroz samu ulogu.

„Meni je žao što se to nije ranije desilo, ali važno je i ovo sada upravo što se dešava i ta izložba i meni je jako drago da se to dešava upravo tamo i svaka čast na inicijativi, a uopšte i na realizaciji toga svega. To je jako važno u ovom trenutku. Te istine o tom dešavanju tamo u Jasenovcu su jako bolne i traumatične i za nas kao narod samo suočavanje nas sa tom količinom zla koja je nanesena našem narodu je jako teška. Tako da je i nama bilo jako teško da pričamo uopšte o tome jer je stvarno monstruozno šta se desilo tim ljudima i toj d‌jeci i da je to toliko trajalo“, navodi Ilićeva.

Kako je ona dalje navela, generacije koje dolaze imaju sposobnost da stvore određenu vrstu otklona i da objektivno i bez straha pričaju o tome i da se suoče sa svim.

„Glas o tome i istinu tu da kažu na svim svjetskim meridijanima jer je to zaista važno da se nikad nikome više ne ponovi“, zaključuje Ilićeva.