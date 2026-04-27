Konferencija o presudama Suda BiH: Srpska će reagovati institucionalno

Republika Srpska treba institucionalno da odgovori na ugrožavanje naučnoistraživačkog rada o događajima iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, te slobode mišljenja i govora, poruka je Konferencije o presudama Suda BiH. Opasan presedan predstavljaju pokušaji da se određeni istorijski narativi zakonski ili politički učine nedodirljivim.

"Mišljenja smo da ovakav pristup i nametanje dogmi koje se ne smiju preispitivati i nametanje propisanih istina jeste retrogradni čin u 21 vijeku i to je udar na naše društvo u cjelini", kaže Predrag Lozo, istoričar u Centru za društveno-politička istraživanja Republike Srpske.

Presude Suda BiH ukazuju da pravosudne institucije BiH progone srpski narod i pokušavaju da falsifikuju istinu o Srpskoj.

"Institucije Republike Srpske danas šalju odgovor. Mi spremamo odgovor, odgovor na neustavno i nezakonito ponašanje od strane pravosuđa i pravosudnih institucija na nivou BiH", kaže Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

Borci su odbranili slobodu zbog koje danas Republika Srpska postoji kao najveći istorijski uspjeh srpskog naroda sa lijeve strane Drine, jasan je ministar rada i boračko-invalidske zaštite. Zabranom slobode govora u BiH, vrši se prekrajanje istorije. Podršku skupu pružili su i predstavnici boračkih organizacija.

"Radi se o prekrajanju istorije, radi se da nam više nije dozvoljeno da govorimo istorijske činjenice, radi se o prijetnjama nama koji smo stvarali državu, koji smo se borili u odbrambeno-otadžbinskom ratu", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

"Najava premijera da će se ozbiljno pozabaviti ovim bitan iskorak u zaštiti svih građana Republike Srpske, posebno nas boraca pred Sudom BiH koji nas sudi za sve, na kraju će nam suditi i što smo živi", kaže Milovan Gagić, predsjednik Predsjedništva BORS-a.

"Institucije Republike Srpske po prvi put ozbiljno pristupaju ovom problemu, problemu dijeljenja selektivne pravde prema pripadnicima vojske Republike Srpske i pripadnicima drugih oružanih snaga u BiH", kaže Lazar Blagojević, opštinska boračka organizacija Šamac, ratni vojni invalid.

Predsjednik Vlade kaže da ovdje nije riječ o običnom zakonodavnom procesu, već o ozbiljnom političkom problemu. Trenutno je, kaže Minić aktivno više od 800 krivičnih prijava protiv pojedinaca iz Republike Srpske kojim se zahtijeva njihov krivični progon.

"Mi ovdje imamo klasičan politički progon. Dobro znate da je jedan od visokih predstavnika Valentin Incko na aerodromu odlazeći potpisao zakon koji je dao instrument u ruke institucijama BiH da prave progon koji već sada uzima maha", kaže Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Svaka nametnuta istina i narativ koji ne dozvoljavaju naučno-stručno istraživanje i provjeru nisu istina već propaganda, poručeno je na konferenciji. Sloboda istraživanja nije prijetnja pravdi, demokratiji i civilizaciji nego njen najvažniji saveznik.