Darko Mladić: Zdravstveno stanje generala nepromijenjeno, čekamo odgovor iz Haga

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromijenjeno. On je i dalje jako loše, kaže njegov sin Darko Mladić. Zvanični izvještaj o zdravlju generala porodica dobija petkom, a ostalim danima pokušavaju da se čuju telefonom. Tako je bilo i danas.

"I dalje je manje više sve isto. Teško ili nikako priča .To su vrlo redukovani razgovori. I mi se trudimo da mu ispričano da smo svi dobro, da je sve u redu ovdje. Da se on ne bi brinuo, da ga malo ohrabrimo i otprilike to je to. On ne može mnogo, ništa posebno da kaže", kaže Darko Mladić.

Darko Mladić za ATV kaže da očekuje odluku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u najkraćem mogućem roku. Ukoliko odgovor ne stigne brzo, kaže Darko Mladić, već naredne sedmice će se uputiti u Hag. Očekuje da će Mehanizam angažovati eksperta kao u slučaju privremenog puštanja generala pukovnika Nebojše Pavkovića. Tada je na potvrdan odgovor Tribunala čekalo mjesec i po. Da ne postoji rok za odgovor na zahtjev za privremeno puštanje generala Mladića i garancije koje je Srbija poslala potvrđuje i advokat Goran Petronijević. Za ATV objašnjava da je dosadašnja praksa bila da su odgovarali samo u situacijama kada je zdravstveno stanje tražioca ili osuđenog lica bilo u terminalnoj fazi.

"Tako da bi jedina pravilna odluka bila da Mehanizam donese hitnu odluku o prebacivanju generala Mladića na odgovarajuću medicinsku njegu. A to bi ovde bila VMA najvjerovatnije, jer je ona po svom karakteru i širini medicinskih zahvata mogla da pruži određenu pomoć. I pitanja je bez obzira na svu tu negu koju će ovde imati do koje će mere to njemu pomoći u konačno", kaže Petronijević.

Advokat Petronijević kaže i da se boji da nadležni u Tribunalu možda ne mogu ni da procijene koji je to trenutak , jer je zdravstveno stanje generala Mladića jako promjenljivo iz sata u sat. Jasno je da uslovi u Ševeningenu nisu odgovarajući ni u kom slučaju. Petronijević navodi i da ukoliko Mehanizam ne odgovori u kratkom roku , ni pritisci neće biti djelotvorni. Da general Ratko Mladić nema adekvatnu medicinsku njegu jasno je i u Republici Srpskoj. Pomno se prati zdravstveno stanje generala, ali i čeka odgovor na garancije Srbije.

"Mi kao Republika Srpska smo spremni dati sve vidove garancija. Ranije samo davali zajedno sa kolegama iz ministarstva unutrašnjih poslova i Vlada kao kolektivni organ dali garancije međutim nikakav odgovor iz Haškog tribunala do danas nismo dobili. Zadnje postupanje je bilo ministarstva pravde Republike Srbije, institucija Republike Srbije, naravno u koordinaciji sa RS i još nikakav odgovor nismo dobili. Ono što je poznato je da je zdravstveno stanje generala Mladića jako teško i da Republike Srbija i Republike Srpska su spremne da generala Mladića prime u naše države i da mu ponudimo svu neophodnu zdravstvenu zaštitu", kaže ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.

Pravnici očekuju i nadaju se da će neko u Tribunalu, najviše onaj ko treba i ko o tome odlučuje, sagledati zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i opravdanost zahtjeva , te da će jednom krenuti u tom pravcu da se zaštite prava ljudi koji služe kazne po presudama tog Tribunala. Situacija u kojoj se sada nalazi general Ratko Mladić koji nema adekvatnu zdravstvenu pomoć smatra se torturom i iživljavanjem Haškog tribunala.