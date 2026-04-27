Darko Mladić: Zdravstveno stanje generala nepromijenjeno, čekamo odgovor iz Haga

Ines Đanković
27.04.2026 19:03

Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић
Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromijenjeno. On je i dalje jako loše, kaže njegov sin Darko Mladić. Zvanični izvještaj o zdravlju generala porodica dobija petkom, a ostalim danima pokušavaju da se čuju telefonom. Tako je bilo i danas.

"I dalje je manje više sve isto. Teško ili nikako priča .To su vrlo redukovani razgovori. I mi se trudimo da mu ispričano da smo svi dobro, da je sve u redu ovdje. Da se on ne bi brinuo, da ga malo ohrabrimo i otprilike to je to. On ne može mnogo, ništa posebno da kaže", kaže Darko Mladić.

Darko Mladić za ATV kaže da očekuje odluku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u najkraćem mogućem roku. Ukoliko odgovor ne stigne brzo, kaže Darko Mladić, već naredne sedmice će se uputiti u Hag. Očekuje da će Mehanizam angažovati eksperta kao u slučaju privremenog puštanja generala pukovnika Nebojše Pavkovića. Tada je na potvrdan odgovor Tribunala čekalo mjesec i po. Da ne postoji rok za odgovor na zahtjev za privremeno puštanje generala Mladića i garancije koje je Srbija poslala potvrđuje i advokat Goran Petronijević. Za ATV objašnjava da je dosadašnja praksa bila da su odgovarali samo u situacijama kada je zdravstveno stanje tražioca ili osuđenog lica bilo u terminalnoj fazi.

"Tako da bi jedina pravilna odluka bila da Mehanizam donese hitnu odluku o prebacivanju generala Mladića na odgovarajuću medicinsku njegu. A to bi ovde bila VMA najvjerovatnije, jer je ona po svom karakteru i širini medicinskih zahvata mogla da pruži određenu pomoć. I pitanja je bez obzira na svu tu negu koju će ovde imati do koje će mere to njemu pomoći u konačno", kaže Petronijević.

Advokat Petronijević kaže i da se boji da nadležni u Tribunalu možda ne mogu ni da procijene koji je to trenutak , jer je zdravstveno stanje generala Mladića jako promjenljivo iz sata u sat. Jasno je da uslovi u Ševeningenu nisu odgovarajući ni u kom slučaju. Petronijević navodi i da ukoliko Mehanizam ne odgovori u kratkom roku , ni pritisci neće biti djelotvorni. Da general Ratko Mladić nema adekvatnu medicinsku njegu jasno je i u Republici Srpskoj. Pomno se prati zdravstveno stanje generala, ali i čeka odgovor na garancije Srbije.

"Mi kao Republika Srpska smo spremni dati sve vidove garancija. Ranije samo davali zajedno sa kolegama iz ministarstva unutrašnjih poslova i Vlada kao kolektivni organ dali garancije međutim nikakav odgovor iz Haškog tribunala do danas nismo dobili. Zadnje postupanje je bilo ministarstva pravde Republike Srbije, institucija Republike Srbije, naravno u koordinaciji sa RS i još nikakav odgovor nismo dobili. Ono što je poznato je da je zdravstveno stanje generala Mladića jako teško i da Republike Srbija i Republike Srpska su spremne da generala Mladića prime u naše države i da mu ponudimo svu neophodnu zdravstvenu zaštitu", kaže ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.

Pravnici očekuju i nadaju se da će neko u Tribunalu, najviše onaj ko treba i ko o tome odlučuje, sagledati zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i opravdanost zahtjeva , te da će jednom krenuti u tom pravcu da se zaštite prava ljudi koji služe kazne po presudama tog Tribunala. Situacija u kojoj se sada nalazi general Ratko Mladić koji nema adekvatnu zdravstvenu pomoć smatra se torturom i iživljavanjem Haškog tribunala.

Darko Mladić

Ratko Mladić

Goran Petronijević

Goran Selak

Hag

zdravstveno stanje

Pročitajte više

син генерала Ратка Младића Дарко Младић

Republika Srpska

Stanje generala Mladića zahtijeva da mu se hitno omogući liječenje u Srbiji

1 d

0
Дарко Младић: Стање генерала озбиљно, питање је хоће ли уопште издржати

Republika Srpska

Darko Mladić: Stanje generala ozbiljno, pitanje je hoće li uopšte izdržati

1 d

6
Дарко Младић за АТВ: Здравствено стање генерала драматично лоше

Republika Srpska

Darko Mladić za ATV: Zdravstveno stanje generala dramatično loše

1 d

0
Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић

Republika Srpska

General Mladić u teškom stanju: Zatraženo hitno puštanje na liječenje

3 d

0

Više iz rubrike

Драга Мастиловић министар за научно-технолошки развој и високо образовање

Republika Srpska

Jačanje međunarodne akademske povezanosti Rusije i Srpske

4 h

0
Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Karan: Srpska će nastaviti da podržava razvoj sporta i ulaže u zdravu budućnost

4 h

0
"Заштита слободе мишљења и говора мора бити неприкосновена"

Republika Srpska

"Zaštita slobode mišljenja i govora mora biti neprikosnovena"

4 h

0

