"Unitarizacijom pokušavaju da slome otpor srpskog naroda, aktivan pritisak Berlina i Londona"

Zapad pokušava da kroz nasilnu unitarizaciju BiH slomi otpor srpskog naroda i njegovog rukovodstva, a u tom pritisku veoma su aktivni Berlin i London, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.

Nakon što je nedavno bio u posjeti Republici Srpskoj i Banjaluci, Gruško je rekao da je jedna od od centralnih tema bilo očuvanje dejtonske konstrukcije, koja je izložena pritisku Zapada.

Posjetu Srpskoj smatra veoma korisnom, te očekuje rukovodstvo Republike Srpske u Moskvi na raznim događajima.

"Oni su uvijek rado viđeni gosti", rekao je Gruško u intervjuu za ruski televizijski kanal "Rusija 24".

Govoreći o tome kako u Moskvi ocjenjuju funkcionisanje Dejtona danas, Gruško je odgovorio kritički i da se taj dokument deformiše stranim miješanjem u vidu Kristijana Šmita.

Gruško je napomenuo da Zapad preko Šmita sprovodi odluke koje uskraćuju prava Republike Srpske, vode ka nasilnoj unitarizaciji, gd‌je će položaj Srba biti nezavidan.

Pokušavaju, dodao je, da postignu cilj potpune integracije BiH u evroatlantske i evropske strukture.

"Mislim na ulazak u EU i u NATO, kako bi završili taj istorijski ciklus i natjerali Srbe da zaborave istorijsko pamćenje, tragediju, i da kroz to članstvo u NATO zatvore tu stranicu i pokažu da je Zapad i tada postupao ispravno", pojasnio je Gruško.

Ukazao je da je to apsolutno jasno i Rusiji i Republici Srpskoj i da će se, ako ne bude tog aparata, otvoriti prostor za međusobno d‌jelovanje.

Ocijenio je da narodi BiH treba da krenu u samostalnu političku plovidbu i da sami određuju na koji način će čuvati ili mijenjati strukturu države.

Tokom boravka u Banjaluci ukazao je, kako je naveo, na inicijativu ruskog predsjednika Vladimira Putina o formiranju evroazijske bezbjednosti, koja otvara realan put za ujedinjenje napora svih koji su spremni da slijede principe nemiješanja u unutrašnje stvari.

Uvjeren je da istorijska saradnja srpskog i ruskog naroda jedan od ključnih faktora očuvanja stabilnosti na Balkanu.

On je ovom prilikom podsjetio da je na prostoru BiH i Republike Srpske bio odmah poslije rata, kada su u Ugljeviku bili ruski mirovnjaci, te da je primijetio da su ogromne promjene u odnosu na tada kada ga je pogodilo što nije bilo ljudi.

"Vozimo se sto kilometara, nijednog čovjeka, uopšte nema ljudi. Stoje prazna sela. Strašan utisak takve mrtve zemlje. A danas se iz automobila vid‌jelo, stajali smo, razgovarali sa ljudima, da se ona dinamično razvija. Banjaluka je divan grad, izgleda odlično, veoma savremeno", rekao je Gruško.

Kada je riječ o Kosovu i Metohiji, Gruško je istakao da će Ruska Federacija čvrsto polaziti od toga da kosovsko pitanje mora biti riješeno u skladu sa Rezolucijom 1244.

"I to je sve. Pri tome, naravno, podržavamo pregovore između Prištine i Beograda, jer se oni vode o čitavom nizu problema koji se tiču života ljudi koji žive na Kosovu", rekao je Gruško.

On je istakao da srpsko rukovodstvo vodi samostalnu politiku, te da im je stav, ako se govori o ulasku u NATO, više nego jasan.

"Mi cijenimo tu principijelnu poziciju. Nema NATO-a, da", naveo je Gruško i dodao da se Srbija danas nalazi na evropskom putu.

Naveo je i kako se pokušava zabiti klin u odnose između Srbije i Republike Srpske, da dođe do razjedinjavanja srpskog naroda.

"Ta linija se nastavlja, jer polaze od toga da po dijelovima lakše mogu da obezbijede svoj potpuni, stopostotni kontrolni uticaj nad Balkanom", rekao je Gruško.