Požar u Moskvi, raste broj poginulih

Broj poginulih u požaru koji je izbio u zgradi koja je u procesu izgradnje u sjevernom dijelu Moskve porastao je na sedam, saopšteno je iz ruskog Ministarstva za vanredne situacije.

U saopštenju se navodi da je povrijeđeno i 12 ljudi. Iz Ministarstva dodaju da je spaseno 31 lica. Prema navodima Ministarstva, požar je u međuvremenu ugašen, a prostirao se na oko 1.400 metara kvadratnih. Mediji su ranije objavili da je poginulo petoro ljudi.

