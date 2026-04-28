Požar u Moskvi, raste broj poginulih

Broj poginulih u požaru koji je izbio u zgradi koja je u procesu izgradnje u sjevernom dijelu Moskve porastao je na sedam, saopšteno je iz ruskog Ministarstva za vanredne situacije.
U saopštenju se navodi da je povrijeđeno i 12 ljudi.
Iz Ministarstva dodaju da je spaseno 31 lice.
Prema navodima Ministarstva, požar je u međuvremenu ugašen, a prostirao se na oko 1.400 metara kvadratnih.
Mediji su ranije objavili da je poginulo petoro ljudi.
