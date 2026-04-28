Pucnjava u Atini: Starac (89) ranio pet osoba

ATV
28.04.2026 11:56

Stariji muškarac (89) ranio je više osoba u odvojenim pucnjavama na dvije lokacije u Atini, nakon čega je pobjegao i za njim se traga, saopštili su lokalni mediji.

Prema dostupnim informacijama, napadač je prvo ušao u zgradu Jedinstvenog fonda socijalnog osiguranja (EFKA) u oblasti Keramikos, gdje je pucao iz sačmarice i ranio zaposlenog u nogu, prenijela je Prototema.

Povrijeđeni je prebačen u bolnicu.

Otišao taksijem, pa opet zapucao

Nakon toga, osumnjičeni je taksijem otišao do Apelacioni sud u Atini u oblasti Lukareos, gdje je ponovo otvorio vatru i ranio još četiri osobe, sve žene, navedeno je u izvještajima.

Hitne službe su brzo reagovale, a povrijeđeni su transportovani na liječenje.

Pucao bez upozorenja

Svjedoci su rekli da je napadač izvukao oružje i pucao bez upozorenja, dok pojedini navode da je prethodno naredio jednoj od žrtava da legne prije nego što je pucao.

Policija je pokrenula opsežnu potragu za osumnjičenim, koji je i dalje u bjekstvu. Prema prvim informacijama, riječ je o osobi sa psihološkim problemima.

Zvanične institucije za sada nisu objavile dodatne detalje o motivu napada.

