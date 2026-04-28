Darko Mladić: Nadam se da će odluka o puštanju generala biti donesena u petak do kraja dana

Darko Mladić očekuje u petak, 1. maja, do kraja dana brzu odluku o zahtjevu za puštanje na liječenje u Srbiju generala Ratka Mladića, nakon što je predsjednik Mehanizma zatražila dodatno stručno mišljenje o postojanju humanitarnih razloga za puštanje iz zdravstvenih razloga.

"Dala je kratak rok za veštačenje. To nije neko preterano odugovlačenje, tako da možemo da sačekamo do petka, samo se nadam da će general do tada da ostane živ", izjavio je Darko Mladić Srni.

On se nada da je to pozitivan korak te podsjetio da su i srpski i haški pritvorski ljekari saglasni da general Mladić umire.

Darko Mladić je naveo da je sekretar tribunala dobio nalog od predsjednika Mehanizma da angažuje nezavisne stručnjake, vjerovatno po nekom njegovom kriterijumu.

"Ti ljudi kao i naši lekari treba da izvrše uvid u dokumentaciju i pogledaju čoveka i daju svoje mišljenje. To sve može u danu da se završi", smatra Darko Mladić.

Pojasnio je da do petka nezavisni ljekari moraju da sastave izvještaj i onda sudija Grasijela Gati Santana odlučuje, ali da ne zna koliko će njoj biti potrebno vremena.

On je naveo da mu je ovaj dokument o nalogu za dodatno mišljenje stručnjaka poznat još od prošlog petka, ali da nije mogao da ga komentariše, jer je bio zatvoren.

Dodao je da je danas tražio da ga pozovu iz Haga da komunicira sa generalom, ali ga nisu pozvali.

Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove /MMKS/ Grasijela Gati Santana naredila je da se najkasnije do petka, 1. maja, sastavi izvještaj sa mišljenjem nezavisnih stručnjaka kojim se procjenjuje trenutno zdravstveno stanje generala Mladića, uključujući relevantne dijagnoze, prognoze i mogućnosti liječenja.

Advokatski tim Ratka Mladića podnio je zahtjev u četvrtak, 23. aprila, u kojem se zahtijeva uslovno puštanje na slobodu na humanitarnim osnovama, s obzirom na njegovo sve lošije zdravstveno stanje.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gd‌je je pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja. Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.