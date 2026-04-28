Minić o istupanju Đajića iz SNSD-a: Poželjeli smo mu sreću

Član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić rekao je da istupanje Vlade Đajića iz članstva SNSD-a i najava formiranja nove partije neće naškoditi SNSD-u.

Minić je podsjetio da je SNSD zahvalio Đajiću za saradnju i poželio mu sreću u daljem radu.

Banja Luka Đajić osnovao stranku - Volja naroda Srpske

"Poželjeli smo mu sreću pod političkim nebom Republike Srpske. Ništa u životu nije trajno. Ovo je bila odluka gospodina Đajića i mi smo je prihvatili", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.