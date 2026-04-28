Duže sjedenje poslije obroka nije dobro za organizam: Fizička aktivnost je ključna

Dugo sjedenje nakon obroka samo po sebi nije opasno, ali može uticati na probavu, nivo energije i metabolizam, posebno u kombinaciji s generalno sjedilačkim načinom života.

Ključ nije jedan sat sjedenja kao izolovani faktor, već šta to znači u kontekstu cijelog dana: smanjeno kretanje nakon obroka i produžena neaktivnost.

Republika Srpska Bubić sa delegacijom Nižnjenovgorodske oblasti o unapređenju saradnje

Prema klinici Majo, nakon obroka se aktivira probavni sistem i potreban mu je protok krvi i lagano kretanje da bi optimalno funkcionisao. Dugo mirno sjedenje ne zaustavlja probavu, ali je može usporiti. Verywell Health navodi da kod nekih ljudi dugo sjedenje nakon jela može doprinijeti osjećaju teškog stomaka, nadutosti, sporijoj probavi. Ovo je posebno izraženo nakon obilnih ili masnih obroka.

Prema VebMD, fizička aktivnost nakon obroka igra važnu ulogu u regulaciji šećera u krvi. Kratka šetnja može pomoći vašim mišićima da iskoriste glukozu iz hrane, dok dugo sjedenje znači sporiju potrošnju energije. Klinika Majo ističe da čak i lagana aktivnost nakon obroka može imati uticati na stabilniji nivo šećera u krvi, manji popodnevni umor, bolji metabolički odgovor, piše Kliks.

Prema Verywell Healthu, za osobe s osjetljivom probavom ili refluksom, dugo sjedenje nakon jela ponekad može pogoršati osjećaj žgaravice ili nadutosti. Ovo nije direktan uzrok stanja, već rezultat položaja tijela i sporijeg toka probavnih procesa.

BiH Plenković i Krišto potpisali sporazum o Južnoj interkonekciji

Kao što VebMD ističe, nema dokaza da sjedenje sat vremena nakon obroka uzrokuje direktnu štetu zdravoj osobi. Tijelo je savršeno sposobno probaviti hranu čak i u mirovanju. Problem nastaje kada sjedenje nakon obroka postane rutina ili je kombinovano s produženom neaktivnošću tokom dana ili je prisutna visoka tjelesna težina, kao i inzulinska rezistencija.

Prema klinici Majo, samo 10-15 minuta laganog hodanja nakon obroka može poboljšati metabolički odgovor vašeg tijela. To nije intenzivan trening, već blaga aktivacija mišića. Verywell Health dodaje da ova navika može pomoći i kod smanjenja energetskih fluktuacija, boljoj probavi i dugoročnoj metaboličkoj stabilnosti.

Svijet Požar u Moskvi, raste broj poginulih

Sjedenje sat vremena ili više nakon obroka nije samo po sebi problematično. Ključ je u kontekstu. Ako se to dogodi kao dio inače sjedilačkog načina života, može doprinijeti sporijoj probavi i slabijem metaboličkom odgovoru. Mala promjena, poput kratke šetnje, često može imati veći utjecaj nego što biste očekivali.