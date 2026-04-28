Zbog ovih proizvoda jedno dijete završi u bolnici svakih pola sata

Novo istraživanje iz SAD-a pokazuje da svakih 35 minuta jedno dijete završi u Hitnoj pomoći zbog povreda ili trovanja izazvanih kućnim sredstvima za čišćenje, a najčešći uzrok su deterdženti i izbjeljivači.

Procjenjuje se da je čak 240.800 djece mlađe od pet godina između 2007. i 2022. godine zatražilo hitnu medicinsku pomoć zbog povreda ili trovanja uzrokovanih tim proizvodima.

To znači da se takva nezgoda dogodi otprilike svakih 35 minuta.

Najčešći uzrok povreda bili su izbjeljivači i deterdženti. Posebno se ističu kapsule i pakovanja deterdženta za veš-mašine i mašine za suđe, koje su odgovorne za čak trećinu svih slučajeva. One mogu izazvati opekotine na koži i očima, ali i ozbiljne posljedice ako ih dijete proguta, prenosi Kreni zdravo.

Najugroženija su djeca uzrasta od jedne do dvije godine. U toj fazi razvoja djeca istražuju svijet stavljanjem predmeta u usta, ali pritom ne mogu prepoznati opasnosti niti pročitati upozorenja na proizvodima.

Istraživanje, koje se temelji na 16 godina podataka američke Komisije za sigurnost potrošačkih proizvoda, pokazalo je da su povrede povezane s kapsulama deterdženta naglo porasle nakon njihovog pojavljivanja 2012. godine, dostigle vrhunac 2015, a zatim počele opadati do 2022.

Pad se djelimično pripisuje uvođenju bezbjedvnosnih mjera poput otpornije ambalaže, neprozirnih pakovanja i kapsula koje se sporije rastvaraju te imaju gorak ukus kako bi se smanjila mogućnost gutanja.

Ipak, uprkos smanjenju, kapsule su i dalje vodeći uzrok povreda povezanih s deterdžentima.

Dodatni problem predstavljaju proizvodi u spreju, koji su povezani sa 28 odsto povreda. U većini slučajeva dolazi do oštećenja očiju, uključujući hemijske opekotine i trovanja. Zabrinjava i podatak da se gotovo četvrtina povreda dogodila kada je druga osoba poprskala dijete sredstvom.

Predstavnici industrije ističu kako proizvođači kontinuirano unapređuju sigurnost ambalaže, označavanje i edukaciju potrošača. Takođe navode da noviji podaci pokazuju daljnji pad slučajeva izloženosti djece ovim proizvodima.

Bez obzira na to, stručnjaci se slažu u jednom – prevencija je ključna.

Kako zaštititi dijete?

Kako biste smanjili rizik, preporučuje se:

da držite sredstva za čišćenje izvan dohvata djece, po mogućnosti u zaključanom ormariću

da proizvode uvijek čuvate u originalnoj ambalaži

da birate proizvode sa zaštitom od otvaranja za djecu.

Iako se radi o svakodnevnim proizvodima, važno je imati na umu da za malu djecu oni mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju.