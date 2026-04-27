Srpska ima najmoderniji sistem imunizacije

27.04.2026 14:21

Foto: pexels/ Nataliya Vaitkevich

Šef sekcije za zdravlje u Kancelariji Unicefa u BiH Jela Aćimović rekla je da nema nikakvog razloga za sumnju u vakcinaciju, jer Republika Srpska i BiH imaju najmoderniji program imunizacije.

Aćimovićeva je povodom obilježavanja Svjetske/Evropske sedmice imunizacije istakla da Republika Srpska i BiH posjeduju najmoderniju opremu za čuvanje vakcina i da je to izuzetno značajno za njihovu sigurnost i efikasnost.

Odlaganje

Ona je konstatovala da postoji i odlaganje vakcinacije, da se djeci se ne daju vakcine na vrijeme i dodala da su vakcine, od svega što je postignuto u oblasti zdravlja i medicine, najviše doprinijele spasavanju života djece. Istakla je i da su tokom 50 godina proširenog programa imunizacije Svjetske zdravstvene organizacije, vakcine spasile više od 150 miliona života djece.

Oglasili se iz SNSD-a: Prihvaćena ostavka Vlade Đajića

"I danas zarazne bolesti značajno ugrožavaju zdravlje djece i odraslih. Zato ova sedmica imunizacije govori i o značaju vakcinacije ne samo za djecu, već u svim životnim dobima", konstatovala je Aćimović.

Ona je napomenula da Unicef mnogo radi sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske i resornim ministarstvom na jačanju programa imunizacije, da zdravstveni radnici budu edukovani i da dobro znaju posao vakcinacije.

Pilot projekat

Direktor Instituta Bojan Đenić izjavio je da ova institucija već dvije decenije sa kancelarijama Unicefa i Svjetske zdravstvene organizacije obilježava Svjetsku/Evropsku sedmicu imunizacije, te da je na današnjem stručnom skupu ukazano na važnost vakcinacije kao prevencije bolesti.

"U Republici Srpskoj obuhvat MRP vakcinom, koja štiti od morbila, rubeole i zaušaka, oko 60 odsto, što je malo ako se zna da je potrebno 90 odsto za kolektivni imunitet. Takođe 1. juna počinjemo sa primjenom sistema imunizacije u tri doma zdravlja, kao pilot projekat, a plan je da taj sistem od 1. jula zaživi u svim domovima zdravlja u Republici Srpskoj", rekao je Đenić.

On je dodao da zbog objelodanjivanja značaja vakcinacije, Institut organizuje edukacije, promociju vakcinacije, kao i obuke zdravstvenih radnika koji će stanovništvu bliže da objasne koliko je bitno vakcinisati se.

"Imamo podatke koji govore da se pojedine bolesti uopšte ne pojavljuju zahvaljujući vakcinaciji", naveo je Đenić.

Jačanje povjerenja

Predstavnica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u BiH Stela Stojisavljević konstatovala je da su zahvaljujući vakcinaciji mnoge bolesti iskorijenjene.

"Tokom epidemije morbila 2024. godine bilo je više od 7.000 oboljele djece, sa dva smrtna slučaja. Ova epidemija pokazatelj je da imunizacija u BiH nije na zadovoljavajućem nivou i da je obuhvat daleko ispod potrebnog za kolektivni imunitet", poručila je Stoisavljević.

Nova pravila za vozače: Promijenio se način registracije automobila

Ona je dodala da se mora jačati povjerenje u vakcinaciju jer su vakcine u BiH bezbjedne o čemu govori podatak da u posljednje dvije decenije nije bilo ozbiljnih neželjenih efekata.

Sagovornici su napomenuli da svi oni koji govore protiv vakcinacije nisu dobronamjerni i da nisu tačne tvrdnje da vakcinacija protiv kovida nije spasila živote velikog broja ljudi, piše Glas Srpske.

Pročitajte više

Огласили се из СНСД-а: Прихваћена оставка Владе Ђајића

Banja Luka

Oglasili se iz SNSD-a: Prihvaćena ostavka Vlade Đajića

2 h

0
Нова правила за возаче: Промијенио се начин регистрације аутомобила

Auto-moto

Nova pravila za vozače: Promijenio se način registracije automobila

2 h

0
Racunar Lap top

Srbija

Procurili podaci, odmah provjerite karticu: MUP izdao hitno upozorenje

2 h

0
Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.

Scena

Zorica Brunclik prvi put u javnosti nakon operacije: Ne skida osmijeh sa lica

2 h

0

Više iz rubrike

Црвени крпељ на људској кожи.

Zdravlje

Ako vas ujede krpelj, jednu stvar nikako ne smijete da radite

3 h

0
Разне таблете у кутији.

Zdravlje

Povučen lijek protiv gorušice: Evo kako da prepoznate pravi

4 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Zdravlje

Stručnjaci objasnili da li stres utiče na razvoj tumora

5 h

0
Жвака

Zdravlje

Žvaka dijeta je opasna: Stručnjak upozorio na trend u Srbiji

7 h

0

  • Najnovije

16

35

Jačanje međunarodne akademske povezanosti Rusije i Srpske

16

27

Karan: Srpska će nastaviti da podržava razvoj sporta i ulaže u zdravu budućnost

16

25

Tajna služba evakuisala Vensa prije Trampa: Analitičar objasnio situaciju

16

22

Stanivuković naručio spomenik knezu Lazaru pa onda raspisao tender

16

13

"Zaštita slobode mišljenja i govora mora biti neprikosnovena"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner