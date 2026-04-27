Oglasili se iz SNSD-a: Prihvaćena ostavka Vlade Đajića

SNSD je prihvatio ostavku Vlade Đajića na sve funkcije u ovoj stranci i zahvalio mu za dosadašnju saradnju, saopšteno je iz SNSD-a.

"Potvrđujemo prijem Vaše ostavke na članstvo i sve funkcije u okviru SNSD-a, te Vas ovim putem obavještavamo da je ista prihvaćena", naveli su iz SNSD-a.

Banja Luka Đajić napustio SNSD: Zahvalan sam na saradnji koju smo imali u proteklih sedam godina

Iz ove stranke poželjeli su Đajiću sreću u daljem radu.