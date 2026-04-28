Ово мушко име је понијело титулу најпопуларнијег у Републици Српској

Василије је име које је поново понијело титулу најчешћег имена које су родитељи давали дјечацима рођеним 2025. године, наводи се из Републичког завода за статистику.
Ово име већ двије године заредом држи прво мјесто, а у стопу га прате Лазар, Лука и Стефан.
Међу именима за која су се родитељи у 2025. години најчешће одлучивали налазе се и Јован, Павле, Душан, Матеј, Алекса и Никола.
У поређењу са 2024. годином, из групе 10 најчешћих имена испао је Урош, док је његово мјесто у 2025. години заузео Никола.
Василије је ime које је поново понијело титулу најчешћег имена које су родитељи давали дјечацима рођеним 2025. године.— Републички завод за статистику, Република Српска (@rsstatistika) April 27, 2026
Занимљиво је и да је име Лука од 2011. године у континуитету међу три најпопуларнија имена за дјечаке.
