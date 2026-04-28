Ово мушко име је понијело титулу најпопуларнијег у Републици Српској

АТВ
28.04.2026 08:54

Мајка и беба
Фото: Pexels

Василије је име које је поново понијело титулу најчешћег имена које су родитељи давали дјечацима рођеним 2025. године, наводи се из Републичког завода за статистику.

Ово име већ двије године заредом држи прво мјесто, а у стопу га прате Лазар, Лука и Стефан.

Међу именима за која су се родитељи у 2025. години најчешће одлучивали налазе се и Јован, Павле, Душан, Матеј, Алекса и Никола.

У поређењу са 2024. годином, из групе 10 најчешћих имена испао је Урош, док је његово мјесто у 2025. години заузео Никола.

Занимљиво је и да је име Лука од 2011. године у континуитету међу три најпопуларнија имена за дјечаке.

Више из рубрике

Александра Губеринић некадашња глумица а данас игуманија, са Сергејем Трифуновићем.

Занимљивости

Талентована глумица каријеру замијенила духовним животом: Сада је игуманија манастира

4 ч

1
horoskop astrologija

Занимљивости

Звијезде им не иду на руку: Ове хороскопске знакове чека тешка седмица

5 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 28. април: Ко планира брак, а коме пријети раскид?

5 ч

0
Паре новац

Занимљивости

Овим знаковима хороскопа послије викенда стижу новац и љубав

1 д

0

