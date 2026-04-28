Talentovana glumica karijeru zamijenila duhovnim životom: Sada je igumanija manastira

ATV
28.04.2026 08:42

Александра Губеринић некадашња глумица а данас игуманија, са Сергејем Трифуновићем.
Nekadašnja nada glumišta i zvijezda filma "Senke uspomena", Aleksandra Guberinić, svoju obećavajuću karijeru zamijenila je duhovnim životom u potpunosti posvećenim Bogu.

Danas je poznata kao mati Lukija, igumanija jednog manastira u rodnoj Crnoj Gori.

Полиција Србија

Hronika

Rasprava završila krvoprolićem: Izbo mladića jer mu je napao sina?

Aleksandra Guberinić je 1993. godine upisala glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti kod profesora Milenka Maričića i važila je za jednu od najtalentovanijih mladih studentkinja. Njenu klasu činila su danas brojna poznata imena, među kojima su Miloš Timotijević, Paulina Manov i Danijela Vranješ.

Publika je pamti po ulozi mlade djevojke koja želi da postane glumica u filmu “Senke uspomena” iz 2000. godine, gdje je igrala zajedno sa glumačkim legendama Batom Živojinovićem i Draganom Jovanovićem. Jedna od najzapaženijih scena jeste trenutak u kojem Aleksandra nespretno udara šamar Bati Živojinoviću tokom snimanja kadra u okviru samog filma.

Daleko od javnosti, Aleksandra je dobila monaško ime mati Lukija. Manastir čija je danas igumanija nalazi se u njenoj rodnoj kući u Crnoj Gori. Glumac Sergej Trifunović nedavno se susreo sa njom i podijelio zajedničku fotografiju na Instagramu, što je izazvalo veliku pažnju. Ovoj objavi se priključio i glumac Andrija Milošević, prisjetivši se da su krajem devedesetih zajedno igrali premijeru predstave “Happy End” u Crnogorskom narodnom pozorištu.

Дрина

Gradovi i opštine

Jezivi prizori na obali Drine: Pronađeno 10 uginulih svinja

Povodom susreta sa svojom nekadašnjom koleginicom, Sergej Trifunović je na društvenim mrežama podijelio sljedeće riječi:

– Nekada se zvala Aleksandra Saška Guberinić, poznavao sam je iz amaterizma, onda je upisala FDU i bila jedna od najtalentovanijih glumica koje smo imali. Danas je Mati Lukija, Igumanija manastira u Crnoj Gori. Kuća u kojoj je manastir, je njena rodna kuća. To je tek jedna fantastična priča koju vam neću ispričati. Isto tako vam neću reći ni gdje je manastir, jer je to njena želja – napisao je glumac.

Pročitajte više

Даниел Кајмакоски открио како се бори са траумом након отмице у Београду

Scena

Daniel Kajmakoski otkrio kako se bori sa traumom nakon otmice u Beogradu

4 h

0
Дрон

Svijet

Ruska PVO oborila 186 ukrajinskih dronova

4 h

0
Беба

Društvo

Srpska bogatija za 27 beba

4 h

0
Стан кључеви

Ekonomija

Kvadrat samo 450 evra: Evo gdje su najjeftiniji stanovi

5 h

0

Više iz rubrike

horoskop astrologija

Zanimljivosti

Zvijezde im ne idu na ruku: Ove horoskopske znakove čeka teška sedmica

5 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 28. april: Ko planira brak, a kome prijeti raskid?

5 h

0
Паре новац

Zanimljivosti

Ovim znakovima horoskopa poslije vikenda stižu novac i ljubav

1 d

0
Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.

Zanimljivosti

U maju će ovaj znak konačno izaći iz finansijskih problema

1 d

0

  • Najnovije

12

55

Domaća prihrana za cvijeće: Od nje buja ''kao ludo''

12

50

Predsjedništvo BiH usvojilo sporazum o Južnoj interkonekciji

12

47

Jelači povećana kazna za ubistvo Kisina, optuženima 31 godina zatvora

12

42

Maj 2026. donosi baš ozbiljne pare za tri znaka

12

36

Na obali Drine pronađeno 10 uginulih svinja, oglasilo se Ministarstvo

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner