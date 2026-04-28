Talentovana glumica karijeru zamijenila duhovnim životom: Sada je igumanija manastira

Danas je poznata kao mati Lukija, igumanija jednog manastira u rodnoj Crnoj Gori.

Aleksandra Guberinić je 1993. godine upisala glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti kod profesora Milenka Maričića i važila je za jednu od najtalentovanijih mladih studentkinja. Njenu klasu činila su danas brojna poznata imena, među kojima su Miloš Timotijević, Paulina Manov i Danijela Vranješ.

Publika je pamti po ulozi mlade djevojke koja želi da postane glumica u filmu “Senke uspomena” iz 2000. godine, gdje je igrala zajedno sa glumačkim legendama Batom Živojinovićem i Draganom Jovanovićem. Jedna od najzapaženijih scena jeste trenutak u kojem Aleksandra nespretno udara šamar Bati Živojinoviću tokom snimanja kadra u okviru samog filma.

Duhoni mir i susreti sa kolegama

Daleko od javnosti, Aleksandra je dobila monaško ime mati Lukija. Manastir čija je danas igumanija nalazi se u njenoj rodnoj kući u Crnoj Gori. Glumac Sergej Trifunović nedavno se susreo sa njom i podijelio zajedničku fotografiju na Instagramu, što je izazvalo veliku pažnju. Ovoj objavi se priključio i glumac Andrija Milošević, prisjetivši se da su krajem devedesetih zajedno igrali premijeru predstave “Happy End” u Crnogorskom narodnom pozorištu.

Povodom susreta sa svojom nekadašnjom koleginicom, Sergej Trifunović je na društvenim mrežama podijelio sljedeće riječi:

– Nekada se zvala Aleksandra Saška Guberinić, poznavao sam je iz amaterizma, onda je upisala FDU i bila jedna od najtalentovanijih glumica koje smo imali. Danas je Mati Lukija, Igumanija manastira u Crnoj Gori. Kuća u kojoj je manastir, je njena rodna kuća. To je tek jedna fantastična priča koju vam neću ispričati. Isto tako vam neću reći ni gdje je manastir, jer je to njena želja – napisao je glumac.