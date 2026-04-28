Srpska bogatija za 27 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, od kojih 16 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 14, u Trebinju tri, Bijeljini, Nevesinju, Gradišci i Prijedoru po dvije, Zvorniku, Foči po jedna beba.
U Banjaluci je rođeno devet djevojčica i pet dječaka, u Trebinju dvije djevojčice i jedan dječak, Bijeljini djevojčica i dječak, Prijedoru i Nevesinju po dva dječaka, Gradišci dvije djevojčice, Zvorniku i Foči po jedna djevojčica.
U porodilištu u Istočnom Sarajevu nije bilo porođaja u protekla 24 časa.
U Doboju nisu bili dostupni za informacije.
