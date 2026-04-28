Srpska bogatija za 27 beba

28.04.2026 08:01

Foto: pexels/Anna

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, od kojih 16 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 14, u Trebinju tri, Bijeljini, Nevesinju, Gradišci i Prijedoru po dvije, Zvorniku, Foči po jedna beba.

U Banjaluci je rođeno devet djevojčica i pet dječaka, u Trebinju dvije djevojčice i jedan dječak, Bijeljini djevojčica i dječak, Prijedoru i Nevesinju po dva dječaka, Gradišci dvije djevojčice, Zvorniku i Foči po jedna djevojčica.

U porodilištu u Istočnom Sarajevu nije bilo porođaja u protekla 24 časa.

U Doboju nisu bili dostupni za informacije.

Pročitajte više

Стан кључеви

Ekonomija

Kvadrat samo 450 evra: Evo gdje su najjeftiniji stanovi

47 min

0
Дјевојка се истеже и разбуђује у кревету

Zdravlje

Jutarnja navika koja će vam automatski popraviti raspoloženje i povećati koncentraciju

47 min

0
Пасош и фотоапарат стоје на карти свијета.

Društvo

Ovo može skupo da vas košta: Obavezan dokument koji mnogi zaboravljaju

59 min

0
Погледајте гдје ће данас у Бањалуци бити искључена струја

Banja Luka

Pogledajte gdje će danas u Banjaluci biti isključena struja

1 h

0

Više iz rubrike

Пасош и фотоапарат стоје на карти свијета.

Društvo

Ovo može skupo da vas košta: Obavezan dokument koji mnogi zaboravljaju

59 min

0
Гдје путују грађани БиХ за Први мај: Ево које дестинације су најтраженије

Društvo

Gdje putuju građani BiH za Prvi maj: Evo koje destinacije su najtraženije

1 h

1
Данас славимо три света апостола: Изговорите ову молитву ако сте у невољи

Društvo

Danas slavimo tri sveta apostola: Izgovorite ovu molitvu ako ste u nevolji

1 h

0
Обиљежен Дан општине у Козарској Дубици

Društvo

Obilježen Dan opštine u Kozarskoj Dubici

10 h

0

