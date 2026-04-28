Đajić osnovao stranku - Volja naroda Srpske

Vlado Đajić, nakon što je juče dao ostavku na sve funkcije u SNSD, danas je predstavio svoju stranku - Volja naroda Srpske dr Vlado Đajić.

"Volja naroda Srpske je novi politički subjekat, osnovan kako bi se iskazala volja naroda 4. oktobra ove godine, na izborima. Republika Srpska je nastala voljom naroda, a ja sam ponosan sam što sam od prvog dana učestvovao u njenom stvaranju", rekao je Đajić.

Pozvao sve stanovnike Srpske da se jave i budu dio ove organizacije.