''VIVIA RUN & MORE WEEKEND'': READY, SET, BANJALUKA!

Sve je spremno! "VIVIA RUN & MORE WEEKEND“, 23. i 24. maja, deveti put okuplja elitne trkače i rekreativce sa svih strana svijeta.

Dolaze da osjete jedinstven gradski puls koji ne mjeri samo kilometre, već i uspomene.

April u Beogradu, maj u Banjaluci.

Kada se kilometri zagriju u gradu koji diktira ritam, priča se prirodno nastavlja tamo gdje priroda daje najviše.

Tamo gdje aleje i parkovi dišu punim plućima, ravne staze postaju najbrže, a tulipani, prepoznatljivi banjalučki simboli, daju posebnu boju svakom koraku.

Uz AIMS sertifikat koji garantuje međunarodno priznate rezultate, uslovi su idealni i za ozbiljne lične rekorde, ali i za prve trkačke kilometre.

Šest trka. Hiljade trkača. Milion boja sporta i zabave.

Kruna vikenda je NLB RMC BANjALUKA POLUMARATON.

Trkači različitih profila i generacija. Različiti jezici i akcenti, ali misija ista - osjetiti energiju, pronaći svoj ritam i ne stati.

A motivi? Prestižu jedan drugi. Startni paket koji te pokrene prije starta. Muzika koja te nosi kad postane teško. Desetine volontera, okrepne stanice, novčane nagrade jedinstvene u regionu, pokloni iznenađenja…

Rekreativci i svi željni ličnog napretka svoj izazov nalaze u IMLEK 10K TRCI.

I to nije sve.

Zamisli tim, dobru energiju, malo takmičarskog duha i zasluženo pivo na cilju. Dobrodošli na NEKTAR 5K TEAM RUN - trku u kojoj se ne broje samo kilometri, već i smijeh, podrška i timski duh.

Uslovi?

Tim čine tri člana. Trčite zajedno 5 kilometara i zajedno ulazite u cilj.

Pobjeđuje ekipa sa najboljim prosječnim vremenom (bez ostavljanja kolega iza).

A onda… POTPUNI ZAOKRET!

Kada pomislite da je to vrhunac, dolazi trenutak koji briše granice između sporta i zabave. Zaboravljamo pravila. Prepuštamo se ritmu i plešemo kroz oblake boja. Svaki korak postaje avantura.

Zato obavezno ponesite bijele majice i budite dio PERSIL COLOR FUN RUN, trke koja to zapravo i nije. To je praznik boja, smijeha i muzike.

PRIJATELjI DJECE!

"VIVIA RUN & MORE WEEKEND" tradicionalno investira u budućnost i generacije koje dolaze.

Za predškolce tu je TROPIC BAMBINI MARATON i prvi koraci na trkačkoj stazi kroz igru i zabavu, dok se školarci takmiče u okviru INTERSPORT SCHOOL RUN, gdje nastaju prve pobjede.

Rastemo zajedno. Trčimo zajedno. Pobjeđujemo zajedno. Slavimo zajedno.

RUN. MORE. BANjALUKA.

Šta ako ne trčite? Ovo je i prilika da osjetite duh Banjaluke laganom šetnjom čuvenom Gospodskom ulicom, kroz bašte pune osmijeha, gdje se svi redom znaju… ili barem tako kaže pjesma.

Šta je sigurno? U prelijepom okruženju grada bogate istorije, kulture i zelenih površina čeka vas i sjajan noćni provod uz koncerte na otvorenom, autentične okuse i mirise domaće kuhinje, osvježenje iz najiskusnije pivare u BiH i svjetski poznat rafting kanjonom Vrbasa.

Ima li boljeg načina da se proslave osvojeni kilometri zdravlja?

Start i cilj nalaze se na platou ispred "Banjalučke arene”, a snaga je u tebi.

PRIJAVI SE i postani dio pobjedničkog tima.

Vidimo se u oblaku zabave!