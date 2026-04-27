Šmit pobjegao od novinara ATV-a: S kim se sastao u Banjaluci?

Nijemac Kristijan Šmit, nakon što je krišom došao u Banjaluku, oko 14 časova napustio je sjedište OHR-a u najvećem gradu Srpske.
Šmit je, kao i više puta do sada, bježao od novinara ATV-a tako da nismo uspjeli da dobijemo odgovore na neka pitanja.
Na taj način Šmit je izbjegao da odgovori zbog čega je danas boravio u Banjaluci i da li se sastao s nekim od političara iz Republike Srpske.
Još bitnije, izbjegao je i pitanje da li je tačno da uskoro napušta Bosnu i Hercegovinu.
S kim se sastao?
ATV nezvanično saznaje da su na sastanku bili prisutni neki strani zvaničnici.
Prije svih predstavnici kancelarije američke Ambasade u Banjaluci koji su sjedište OHR-a napustili svega nekoliko minuta prije Šmita.
