Šmit pobjegao od novinara ATV-a: S kim se sastao u Banjaluci?

Nijemac Kristijan Šmit, nakon što je krišom došao u Banjaluku, oko 14 časova napustio je sjedište OHR-a u najvećem gradu Srpske.

Šmit je, kao i više puta do sada, bježao od novinara ATV-a tako da nismo uspjeli da dobijemo odgovore na neka pitanja.

Na taj način Šmit je izbjegao da odgovori zbog čega je danas boravio u Banjaluci i da li se sastao s nekim od političara iz Republike Srpske.

Banja Luka Šmit ponovo krišom u Banjaluci

Još bitnije, izbjegao je i pitanje da li je tačno da uskoro napušta Bosnu i Hercegovinu.

S kim se sastao?

ATV nezvanično saznaje da su na sastanku bili prisutni neki strani zvaničnici.

Prije svih predstavnici kancelarije američke Ambasade u Banjaluci koji su sjedište OHR-a napustili svega nekoliko minuta prije Šmita.