Počela sjednica: Banjalučki odbornici o garaži kod OJT, mostu u Docu...

Sjednica Skupštine grada Banjaluka počela je "Aktuelnim časom", a na predloženom dnevnom redu je 50 tačaka.

Odbornici bi trebalo danas da razmatraju tri kreditna zaduženja - za rekonstrukciju Parka Petra Kočića, izgradnju i rekonstrukciju dječijih igrališta i izgradnju parking-garaža kod zgrade Okružnog javnog tužilaštva.

Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković rekao je Srni da bi dnevni red mogao biti dopunjen tačkama o zamjeni zemljišta, koje još čekaju mišljenje Pravobranilaštva Republike Srpske.

Na predloženom dnevnom redu nalazi i 11 tačaka koje se odnose na regulacione planove.

Na dnevnom redu su i finansijski izvještaji i programi rada Doma zdravlja, Gradske razvojne agencije, Centra za obrazovanje odraslih, Banski dvor, te Centra za razvoj poljoprivrede i sela.

Razmatraće se i saglasnost za eksproprijaciju zemljišta radi izgradnje mosta u naselju Dolac, kao i kupovina zemljišta za rekonstrukciju saobraćajnice u Ulici Petra Velikog u naselju Česma.

Na predloženom su dnevnom redu, između ostalog i regulacioni planovi za "Centar Jug", stambeno naselje "Lazarevo tri", kao i uređenje prostora između nekoliko važnih gradskih ulica uz lijevu obalu Vrbasa, kao i odluka o besplatnim placevima za mlade bračne parove.

Iako je početak bio planiran za 9.00 časova, odbornici, kao ni gradonačelnik, nisu došli na vrijeme, pa je zasjedanje i ovaj put kasnilo.