Stopa nataliteta niža nego u Drugom svjetskom ratu

Stopa nataliteta u Njemačkoj pala je 2025. godine na najniži nivo od Drugog svjetskog rata.

Prema preliminarnim podacima Saveznog zavoda za statistiku (Destatis), prošle godine je zabilježeno oko 655.000 živorođenih, u poređenju sa 680.000 u 2024. godini, piše DV .

Tokom istog perioda, zemlja je imala više od milion smrtnih slučajeva, što znači da je deficit rađanja dostigao rekordan nivo od oko 350.000.

Pad se nastavlja

Prošla godina je bila četvrta godina zaredom u kojoj je stopa nataliteta pala, sada na najnižem nivou od 1946. Trenutna stopa fertiliteta u Njemačkoj je 1,35 djece po ženi, što je rekordno niska stopa i znatno ispod stope od 2,1 koja se smatra neophodnom za održavanje stabilnosti stanovništva.

Destatis objašnjava ovaj trend činjenicom da relativno male generacije rođene 1990-ih sada ulaze u tridesete godine, koje su ključne za rađanje djece, ali i opštim padom stope fertiliteta zabilježenim od 2022. godine.

Kao i prethodnih godina, pad broja rođenih u 2025. godini bio je izraženiji u istočnim njemačkim saveznim pokrajinama (-4,5%) nego u zapadnim (-3,2%) u poređenju sa 2024. godinom. Jedini izuzetak je Hamburg, gdje je, suprotno trendu, zabilježen porast stope nataliteta od 0,5%.

Dugoročne projekcije Destatisa, koje se protežu do 2070. godine, predviđaju da bi se njemačko stanovništvo moglo smanjiti za oko 10%. Izvještaj zaključuje da imigracija neće biti dovoljna da nadoknadi ovaj pad.

Porodično udruženje: Ovo je dramatičan poziv na buđenje

Njemačko udruženje porodica (Familienverband) nazvalo je ove brojke „dramatičnim pozivom na buđenje“. Savezni izvršni direktor udruženja, Sebastijan Hajman, rekao je u utorak za Evangelističku pres službu da pad stope nataliteta nije istorijska slučajnost, već rezultat decenija strukturne diskriminacije porodica.

„Naš sistem socijalnog osiguranja, a posebno zakonski penzioni sistem, zapravo kažnjava roditelje zbog odgajanja djece, ostavljajući ih praznih ruku u starosti. To se posebno odnosi na majke“, objasnio je Hajman.

Dodao je da političare ne treba da iznenadi pad stope nataliteta jer decenijama nisu povećavali davanja poput roditeljskih naknada i ignorisali su specifične potrebe porodica sa više djece.

Hajman je pozvao na reformu sistema socijalnog osiguranja koja je prilagođena porodici i uvođenje stvarne roditeljske penzije, što bi, kako je rekao, vratilo međugeneracijski sporazum na čvrste temelje.

