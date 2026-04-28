Stopa nataliteta niža nego u Drugom svjetskom ratu

Stopa nataliteta u Njemačkoj pala je 2025. godine na najniži nivo od Drugog svjetskog rata.
Prema preliminarnim podacima Saveznog zavoda za statistiku (Destatis), prošle godine je zabilježeno oko 655.000 živorođenih, u poređenju sa 680.000 u 2024. godini, piše DV .
Tokom istog perioda, zemlja je imala više od milion smrtnih slučajeva, što znači da je deficit rađanja dostigao rekordan nivo od oko 350.000.
Prošla godina je bila četvrta godina zaredom u kojoj je stopa nataliteta pala, sada na najnižem nivou od 1946. Trenutna stopa fertiliteta u Njemačkoj je 1,35 djece po ženi, što je rekordno niska stopa i znatno ispod stope od 2,1 koja se smatra neophodnom za održavanje stabilnosti stanovništva.
Destatis objašnjava ovaj trend činjenicom da relativno male generacije rođene 1990-ih sada ulaze u tridesete godine, koje su ključne za rađanje djece, ali i opštim padom stope fertiliteta zabilježenim od 2022. godine.
Kao i prethodnih godina, pad broja rođenih u 2025. godini bio je izraženiji u istočnim njemačkim saveznim pokrajinama (-4,5%) nego u zapadnim (-3,2%) u poređenju sa 2024. godinom. Jedini izuzetak je Hamburg, gdje je, suprotno trendu, zabilježen porast stope nataliteta od 0,5%.
Dugoročne projekcije Destatisa, koje se protežu do 2070. godine, predviđaju da bi se njemačko stanovništvo moglo smanjiti za oko 10%. Izvještaj zaključuje da imigracija neće biti dovoljna da nadoknadi ovaj pad.
Porodično udruženje: Ovo je dramatičan poziv na buđenje
Njemačko udruženje porodica (Familienverband) nazvalo je ove brojke „dramatičnim pozivom na buđenje“. Savezni izvršni direktor udruženja, Sebastijan Hajman, rekao je u utorak za Evangelističku pres službu da pad stope nataliteta nije istorijska slučajnost, već rezultat decenija strukturne diskriminacije porodica.
„Naš sistem socijalnog osiguranja, a posebno zakonski penzioni sistem, zapravo kažnjava roditelje zbog odgajanja djece, ostavljajući ih praznih ruku u starosti. To se posebno odnosi na majke“, objasnio je Hajman.
Dodao je da političare ne treba da iznenadi pad stope nataliteta jer decenijama nisu povećavali davanja poput roditeljskih naknada i ignorisali su specifične potrebe porodica sa više djece.
Hajman je pozvao na reformu sistema socijalnog osiguranja koja je prilagođena porodici i uvođenje stvarne roditeljske penzije, što bi, kako je rekao, vratilo međugeneracijski sporazum na čvrste temelje.
