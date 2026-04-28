Da li će kralj Čarls progovoriti o Epstinovim žrtvama?

Demokratski kongresmen Ro Kana, koji je predvodio objavljivanje dosijea Džefrija Epštajna, pozvao je britanskog kralja da iskoristi svoju državnu posjetu SAD kako bi zahtijevao objavljivanje svih preostalih dokumenata i izrazio podršku žrtvama pokojnog pedofila.

Ovo bi, kako je Kana rekao za „Telegraf“, moglo omogućiti monarhu da pokaže „međunarodno liderstvo“ i ublaži skandal koji je zahvatio kraljevsku porodicu nakon otkrića o vezama Endrua Mauntbatena-Vindzora sa Epštajnom, piše „Telegraf“ .

Pritisak na kraljevsku porodicu

Palata je ranije saopštila da kralj i kraljica neće moći da se sastanu sa Epštajnovim žrtvama zbog tekućih istraga u Britaniji. Skoro polovina od procjenjenih šest miliona dokumenata vezanih za aktivnosti osramoćenog finansijera, u koje su umješane mlade žene i neki od najmoćnijih ljudi na svijetu, još uvijek nije objavljena.

Gospodin Kana je takođe upozorio da su Endru Mauntbaten-Vindzor i lord Mandelson, bivši britanski ambasador u SAD, narušili poseban odnos između dvije zemlje odbijajući pozive Kongresa da svjedoče o svom prijateljstvu sa Epštajnom.

„Kraljevska porodica je umješana u zlostavljanje Epštajnovih žrtava“, rekao je Kana. „Postoji direktna optužba protiv kraljevskog brata, postavljaju se pitanja o tome ko je posećivao kraljevski dvor, šta je monarhija znala o Endruovom ponašanju i zašto se nisu ranije oglasili.“

„Ali, uzimajući sve to u obzir, bio bi ogroman potez za kralja da se sastane sa žrtvama, stane uz njih i pošalje poruku da razumije da niko nije iznad zakona i da niko nema pravo da zloupotrebljava moć“, dodao je.

Tenzije pred posjetu

Kralj putuje u SAD u napetom trenutku za transatlantske odnose, nakon tenzija između britanskog premijera Ser Kira Starmera i američkog predsjednika Donalda Trampa zbog rata u Iranu. Američki predsjednik je više puta ismevao svog bivšeg saveznika, rekavši da premijer „nije Vinston Čerčil“ i nepovoljno ga upoređujući sa Nevilom Čemberlenom.

Iako Tramp visoko poštuje kralja, postoji rizik da će državna posjeta Njegovog Veličanstva biti u senci veze njegovog brata sa Epštajnom. Istovremeno, Epštajn je neprijatna tema za samog predsjednika.

Bio je prijatelj sa pedofilom najmanje deceniju, sve do početka 2000-ih, i u početku se protivio objavljivanju Epštajnovih dosijea. To bi moglo da učini kralja opreznim u pokretanju te teme dok pokušava da popravi svoj poseban odnos. Nakon odlaganja, Tramp je ipak naredio objavljivanje dokumenata.

Kanini predlozi

Kana je pozvao kralja da se privatno sastane sa Epštajnovim žrtvama tokom njegovog putovanja. Ako to nije moguće, dodao je, trebalo bi javno da izrazi podršku preživelima u svom obraćanju Kongresu ili da se sastane sa političarima koji su nametnuli objavljivanje dosijea.

„Ovo je prilika za međunarodno vođstvo i biće propuštena ako je kralj ne iskoristi“, rekao je Kana. „Britanija je pokazala veću spremnost da pozove elite na odgovornost. Mislim da su to uradili mnogo bolje nego mi. Nismo imali nijednu istragu ili krivično gonjenje.“

Podsjetimo se da su Endru Mauntbaten-Vindzor i lord Mandelson uhapšeni u februaru zbog sumnje na zloupotrebu položaja, ubrzo nakon što su otkriveni Epštajnovi dosijei. Kana je nastavio: „Britanski narod je bio divan... Zahtevali su pravdu i odgovornost za Epštajnovu klasu. Bilo bi dobro vidjeti kralja kako ponavlja taj stav.“

Izvor iz Bakingemske palate rekao je da „ne bi bilo moguće“ da se kralj ili kraljica sastanu sa Epštajnovim žrtvama „u najboljem interesu samih preživjelih“. Očekuje se da će kraljica pronaći druge načine da pokaže podršku žrtvama seksualnog zlostavljanja.

Neobjavljeni dokumenti

Kana je, zajedno sa Tomasom Masijem, republikanskim kongresmenom iz Kentakija, insistirao na usvajanju zakona kojim bi se primorala vlada SAD da objavi Epštajnove dosijee. Ministarstvo pravde SAD (DoJ) još uvijek nije objavilo oko 2,6 miliona dokumenata.

Demokrata je optužio Trampovu administraciju za prikrivanje kako bi zaštitio Epštajnove navodne saučesnike. Jedina druga osoba optužena u vezi sa Epštajnovim zločinima je Gislen Maksvel, koja trenutno služi 20-godišnju kaznu za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Međutim, njena sudbina je daleko od rješene. U junu 2025. godine sastala se sa jednim od Trampovih najbližih saradnika, Todom Blanšom, bivšim Trampovim advokatom, a sada vršiocem dužnosti američkog tužioca.

Njihov dvodnevni razgovor, koji je trajao devet sati, bio je veoma neobičan, a Maksvel je od tada zatražio pomilovanje od predsjednika. Neki članovi Predstavničkog doma SAD razmatraju da li bi takav zahtjev mogao biti prihvaćen u zamjenu za Maksvelovo svjedočenje u njihovoj istrazi o Epštajnovim zločinima.

Blanš je preuzela Ministarstvo pravde nakon što je Tramp otpustio državnu tužiteljku Pam Bondi usred kritika na njeno postupanje sa Epštajnovim dosijeima.

Očekivanja od obraćanja Kongresu

Virdžinija Đufre, koja je izvršila samoubistvo u aprilu 2025. godine, tvrdila je da ju je Epštajn vodio u Mauntbaten-Vindzor kada je imala 17 godina i da ju je bivši princ seksualno zlostavljao u tri odvojene navrate. On je više puta negirao te optužbe.

Kana je pozvao svoje kolege da se prema kralju ophode „pristojno“ kada se bude obraćao Kongresu u utorak. „Ne mislim da će ga bilo koji član Kongresa prekidati ili ne bi trebalo da ga prekine“, rekao je. „Ovo nije vreme za zasede.“

Pokušaji da se Mauntbaten-Vindzor i lord Mendelson primoraju da svjedoče pred Kongresom o svojim vezama sa Epštajnom vjerovatno neće uspjeti, priznao je Kana. Kongres je obojici izdao sudski poziv, ali nema ovlašćenje da ih pozove jer žive u inostranstvu.

„Moje je osjećanje da smo iscrpeli te opcije... to bi zahtevalo diplomatske pregovore“, rekao je. „Ali trebalo bi da dođu. To je važno za odnos. Trebalo bi da dođu i odgovore na pitanja.“

