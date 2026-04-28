UAE napuštaju OPEK, cijene nafte opet idu u nebo

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) objavili su da od 1. maja napuštaju Organizaciju zemalja izvoznica nafte (OPEK) i grupu OPEK+. Službena novinska agencija WAM izvijestila je da je odluka vođena nacionalnim interesima, dugoročnom strategijom i aktuelnom geopolitičkom nestabilnošću.

U saopštenju se navodi kako je potez usklađen sa dugoročnom strateškom i ekonomskom vizijom UAE-a, te razvojem njegovog energetskog sektora, što uključuje i ubrzana ulaganja u domaću proizvodnju energije. „Njome se takođe jača posvećenost UAE-a ulozi odgovornog i pouzdanog proizvođača koji predviđa budućnost svjetskih energetskih tržišta“, prenosi WAM.

Dodaje se da je odluka „takođe vođena nacionalnim interesima i posvećenošću zemlje da aktivno doprinese zadovoljavanju hitnih potreba tržišta, posebno s obzirom na trenutnu geopolitičku nestabilnost, proisteklu iz poremećaja u Arapskom zalivu i Hormuški moreuz, koji utiču na dinamiku snabdijevanja“.

Izlazak UAE-a predstavlja težak udarac za naftni kartel i njegovog neformalnog lidera, Saudijsku Arabiju. Odluka dolazi u vrijeme kada je iranski rat izazvao istorijski energetski šok i poremetio svjetsku ekonomiju.

Svijet Kremlj: Rusija spremna da posreduje u okončanju sukoba u Iranu

Zalivske članice OPEK-a već su se suočavale sa poteškoćama u izvozu nafte kroz Hormuški moreuz, ključni prolaz između Irana i Omana, kojim se inače transportuje petina svjetske sirove nafte i tečnog prirodnog gasa. Izvoz je otežan zbog iranskih prijetnji i napada na plovila u tom području.

Do ovog poteza došlo je nakon što je UAE, regionalno poslovno središte i jedan od najvažnijih saveznika Sjedinjenih Američkih Država, kritikovao druge arapske države jer nisu učinile dovoljno da ga zaštite od brojnih iranskih napada tokom rata.

OPEK, osnovan 1960. godine, jedan je od najuticajnijih aktera na svjetskom tržištu nafte. Zemlje članice te organizacije proizvode više od trećine ukupne svjetske nafte.

Cijene nafte na najvišem nivou u posljednje tri sedmice

Cijene nafte nastavljaju da rastu na svjetskom tržištu.

Svijet Ovo su uslovi Irana za otvaranje Hormuškog moreuza

Referentna cijena barela sirove nafte Brent sada je dostigla najviši nivo u posljednje tri sedmice i iznosi 111 dolara.

Takav nivo posljednji put je zabilježen 7. aprila, prije nego što je proglašeno privremeno primirje, prenosi Indeks.

Prije izbijanja rata cijena nafte kretala se oko 72 dolara po barelu, što dodatno ilustruje razmjere poskupljenja.