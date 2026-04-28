Vjeruje se da ova imena donose sreću djeci: Imaju prelijepo značenje

28.04.2026 14:41

Дијете
Foto: Pixabay/Greyerbaby

Od davnina postoji uvjerenje da ime nije samo ono po čemu vas zovu, već i nešto što vas prati, oblikuje i, na neki način, otvara ili zatvara vrata kroz život.

Na našem podneblju to ima dodatnu težinu, jer smo pravoslavci i imena se ne biraju slučajno. Ona su dio tradicije, vjere i porodičnog nasljeđa, često vezana za svetitelje, praznike i vrijednosti koje se prenose generacijama.

I dok će neko reći da je to samo običaj, drugi će tvrditi da se energija imena zaista vidi kroz život osobe koja ga nosi.

Imena koja se vezuju za vjeru, snagu i unutrašnji mir

Sofija je jedno od najvažnijih hrišćanskih imena i simbol mudrosti. U pravoslavnoj tradiciji povezuje se sa dubokom vjerom i sposobnošću da se u svakom trenutku vidi šira slika.

Vera i Nada nose direktnu simboliku hrišćanskih vrijednosti. To nisu samo imena, već vrline. Smatra se da osobe koje ih nose imaju unutrašnju stabilnost i snagu da izdrže i ono što nije lako.

Anastasija ima snažno duhovno značenje jer označava vaskrsenje. Ovo je ime koje se vezuje za obnovu, novi početak i sposobnost da se poslije pada ponovo ustane.

Varvara je ime velike svetiteljke i simbol zaštite, izdržljivosti i vjere koja ne popušta ni u teškim okolnostima.

Imena koja se povezuju sa uspehom, energijom i ličnim autoritetom

Zlata već u svom značenju nosi ideju vrijednosti i obilja. U narodu se vjeruje da ovo ime prati period uspjeha i materijalne stabilnosti.

Aleksandra je zaštitnica i borac. Iako ima grčko porijieklo, duboko je ukorijenjena u hrišćanskoj tradiciji i vezuje se za snagu i sposobnost da se izborite za sebe i svoje bližnje.

Evgenija nosi dostojanstvo i poštovanje. Ovo je ime koje se često povezuje sa osobama koje imaju prirodan autoritet i jasan stav.

Valerija simbolizuje vitalnost, energiju i želju za aktivnim životom. To su ljudi koji ne stoje u mjestu i koji stalno traže način da napreduju.

Na kraju, bez obzira na vjerovanja, jedno je jasno. Ime može biti simbol i oslonac, ali ono što ga zaista oblikuje jeste način na koji ga neko nosi kroz život. U tome se, na kraju, i vidi njegova prava snaga.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

