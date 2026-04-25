Ovo su najljepša kratka imena za djevojčice

Autor:ATV
Komentari:0
Kratka imena za djevojčice posljednjih godina sve su popularnija među roditeljima. Neka odišu modernim duhom, dok druga pripadaju bezvremenskoj klasici, pa predstavljaju savršen spoj tradicije i savremenog zvuka.
Izbor imena za bebu jedan je od najljepših zadataka budućih roditelja, a na odluku često utiču porodično nasljeđe, običaji i sredina u kojoj žive. Za sve koji očekuju djevojčicu, postoji mnogo kratkih i zvučnih imena koja osvajaju na prvo slušanje.
Kaja - ime je skraćenica više imena, poput Katarina, a porijeklo seže od grčke riječi "katharos" što znači čistoća, čistoća emocije.
Rita - više je tumačenja značenja ovog imena, a među njima su "uzvišena" i "ona koju Bog ljubi".
Sara - porijeklo imena je u hebrejskoj riječi "sarah" što znači princeza.
Tara - ime ima različita značenja u brojnim kulturama, a jedno od njih je zvijezda. Često se povezuje i sa imenom rijeke i planine Tara.
Vita - ime izvedeno od latinske riječi "vita" što znači život.
Una - ime je latinskog porijekla i znači jedna, jedina.
Zara - ime je arapskog porijekla i znači sjaj, blještavilo, s kurdskog se prevodi kao zlato, a može se tumačiti i kao izvedenica imena.
Mia - Pretpostavka je da je Mia skraćena varijanta imena Maria koje znači "velika dama". U romanskim jezicima "mia" znači "moja". Na grčkom "mea" znači "moja", "samo jedna".
Diva - dolazi od riječi djeva (djevojka) ili je skraćeno od starog imena Divna. Može dolaziti i iz latinskog jezika u kojem znači "boginja".
Dora - ime grčkog porijekla izvedeno od riječi "doron" što znači dar ili poklon. Smatra se i skraćenom verzijom imena Teodora.
Nia - ime irskog porijekla. Ovo je velška verzija starog irskog imena Niamh (Niv) što znači "sjaj".
Lea - Lea je jedna od mnogih različitih ženskih izvedenica muškog imena Leonardo, Leon i Leo. Lea je latinsko ime koje znači "lavica".
Tea - Ovo ime znači "boginja" na grčkom, a nadimak od dužeg imena Teodora.
Maša - Maša je varijanta imena Magdalena ili Marija, a zapravo je ruski nadimak za Mariju i znači "princeza ratnica".
Ema - Smatra se uglavnom da je uzeto od njemačkog "Emma" koje je izvedeno od germanskog "ermanischen, ermen, ermana, irmana", što znači "cela, sveobuhvatna, cjelokupna". Postoj i teorije da je skraćena verzija imena Emilija.
Lara - Skraćeno od Larisa koje znači "zaštita" ili od grčke riječi "laros" što znači "slatko".
Lana - Izvedeno od naziva biljke lan, a u prenesenom značenju znači "nježna, prefinjena". Skraćeni oblik slovenskog imena Svjetlana, pa tako znači "svijetla".
Nina - Gruzijsko ime: od grčkog naziva za asirski grad Ninos, ujedno i skraćeni oblik imena Angelina. Na Kečua jeziku "Nina" znači "vatra", "žar".
Hana - Hana je hebrejsko ime koje znači "milost, zahvalnost". Na arapskom ima značenje: "razumijevanje, iskusna pametna žena".
Ena - Ime koje je nastalo od imena Irena (grčki naziv Eirene) što znači "mir, boginja mira". Na keltskom ima značenje "strastvena ili vatrena". Na irskom ima značenje "zahvalna".
Ana - Ana potiče iz starohebrejskog "Hannah" koje ima značenje "milost, zahvalnost", što je kasnije prešlo u latinski jezik i izgovaralo se "Anna". Od ovog imena izvedena su imena Aneta, Anita, Anja i Eta.
Nika - Ime Nika je izvorno grčkog porijekla, a Nika je bila boginja pobjede.
(Najžena)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
53 min0
Društvo
53 min0
Zdravlje
57 min0
Svijet
1 h0
Porodica
4 d0
Porodica
4 d0
Porodica
1 sedm0
Porodica
2 sedm0
Najnovije
17
05
16
59
16
59
16
53
16
44
Trenutno na programu