Ovo su najljepša kratka imena za djevojčice

25.04.2026 16:59

Дјевојчица у плавој хаљиници са кратком косом стоји на ливади
Foto: Unsplash

Kratka imena za djevojčice posljednjih godina sve su popularnija među roditeljima. Neka odišu modernim duhom, dok druga pripadaju bezvremenskoj klasici, pa predstavljaju savršen spoj tradicije i savremenog zvuka.

Izbor imena za bebu jedan je od najljepših zadataka budućih roditelja, a na odluku često utiču porodično nasljeđe, običaji i sredina u kojoj žive. Za sve koji očekuju djevojčicu, postoji mnogo kratkih i zvučnih imena koja osvajaju na prvo slušanje.

Kaja - ime je skraćenica više imena, poput Katarina, a porijeklo seže od grčke riječi "katharos" što znači čistoća, čistoća emocije.

Rita - više je tumačenja značenja ovog imena, a među njima su "uzvišena" i "ona koju Bog ljubi".

Sara - porijeklo imena je u hebrejskoj riječi "sarah" što znači princeza.

Tara - ime ima različita značenja u brojnim kulturama, a jedno od njih je zvijezda. Često se povezuje i sa imenom rijeke i planine Tara.

Vita - ime izvedeno od latinske riječi "vita" što znači život.

Una - ime je latinskog porijekla i znači jedna, jedina.

Zara - ime je arapskog porijekla i znači sjaj, blještavilo, s kurdskog se prevodi kao zlato, a može se tumačiti i kao izvedenica imena.

Mia - Pretpostavka je da je Mia skraćena varijanta imena Maria koje znači "velika dama". U romanskim jezicima "mia" znači "moja". Na grčkom "mea" znači "moja", "samo jedna".

Diva - dolazi od riječi djeva (djevojka) ili je skraćeno od starog imena Divna. Može dolaziti i iz latinskog jezika u kojem znači "boginja".

Dora - ime grčkog porijekla izvedeno od riječi "doron" što znači dar ili poklon. Smatra se i skraćenom verzijom imena Teodora.

Nia - ime irskog porijekla. Ovo je velška verzija starog irskog imena Niamh (Niv) što znači "sjaj".

Lea - Lea je jedna od mnogih različitih ženskih izvedenica muškog imena Leonardo, Leon i Leo. Lea je latinsko ime koje znači "lavica".

Tea - Ovo ime znači "boginja" na grčkom, a nadimak od dužeg imena Teodora.

Maša - Maša je varijanta imena Magdalena ili Marija, a zapravo je ruski nadimak za Mariju i znači "princeza ratnica".

Ema - Smatra se uglavnom da je uzeto od njemačkog "Emma" koje je izvedeno od germanskog "ermanischen, ermen, ermana, irmana", što znači "cela, sveobuhvatna, cjelokupna". Postoj i teorije da je skraćena verzija imena Emilija.

Lara - Skraćeno od Larisa koje znači "zaštita" ili od grčke riječi "laros" što znači "slatko".

Lana - Izvedeno od naziva biljke lan, a u prenesenom značenju znači "nježna, prefinjena". Skraćeni oblik slovenskog imena Svjetlana, pa tako znači "svijetla".

Nina - Gruzijsko ime: od grčkog naziva za asirski grad Ninos, ujedno i skraćeni oblik imena Angelina. Na Kečua jeziku "Nina" znači "vatra", "žar".

Hana - Hana je hebrejsko ime koje znači "milost, zahvalnost". Na arapskom ima značenje: "razumijevanje, iskusna pametna žena".

Ena - Ime koje je nastalo od imena Irena (grčki naziv Eirene) što znači "mir, boginja mira". Na keltskom ima značenje "strastvena ili vatrena". Na irskom ima značenje "zahvalna".

Ana - Ana potiče iz starohebrejskog "Hannah" koje ima značenje "milost, zahvalnost", što je kasnije prešlo u latinski jezik i izgovaralo se "Anna". Od ovog imena izvedena su imena Aneta, Anita, Anja i Eta.

Nika - Ime Nika je izvorno grčkog porijekla, a Nika je bila boginja pobjede.

