Vjeruje se da djecu rođenu na Vaskrs prati posebna sreća kroz život

12.04.2026 12:32

Беба спава замотана у декицу.
Foto: Pixabay/PublicDomainPictures

Prema hrišćanskom vjerovanju i narodnim predanjima, osoba rođena na Vaskrs smatra se posebno blagoslovenom.

U raznim pravoslavnim i katoličkim tradicijama vjeruje se da dijete rođeno na dan Hristovog vaskrsenja nosi sa sobom božansku zaštitu i da će imati posebnu sreću, snagu i duboku duhovnu povezanost s Bogom.

Полиција ФБиХ

Hronika

Pijani vozač sletio s puta i udario u napušteni objekat: Imao zabranu upravljanja vozilom do 2029. godine

Naši stari vjerovali su da ljude rođene na ovaj hrišćanski praznik prati sreća kroz život i da će biti pošteđeni mnogih teškoća i bolesti.

Evo nekoliko najpoznatijih vjerovanja vezanih za rođenje na Vaskrs:

Dobrota i čisto srce

Ljudi rođeni na Vaskrs često se opisuju kao blagi, plemeniti i saosjećajni, sa izraženim osjećajem za druge.

Božja milost

Prema vjerovanjima, kroz život ih prati poseban blagoslov i zaštita, što im pomaže da lakše prevaziđu izazove.

Паре

Zanimljivosti

Tri znaka do 1. maja plivaju u parama, ali ovaj jedan ide u potpuni bankrot

U nekim krajevima postoji i vjerovanje da će osoba rođena na Vaskrs biti dugovječna i ostaviti snažan, pozitivan trag u svojoj zajednici.

Zaštita od zla

Vjeruje se da takva osoba ima neku vrstu nevidljivog štita koji je čuva od negativnih uticaja i zlih sila.

Dmitrij Peskov

Svijet

Peskov o osvajanju teritorije: Ostalo je samo nekoliko kilometara

Duhovna misija

Smatra se da osoba rođena na ovaj dan može imati poseban životni put, kao i važnu duhovnu ulogu ili zadatak.

Naravno, sva ova vjerovanja zavise od lokalnih običaja i predanja, ali im je zajedničko to što nose vedar i uzvišen ton. Razlog za to leži u samoj suštini Vaskrsa – najvećeg i najsvetijeg hrišćanskog praznika, koji simbolizuje pobjedu života nad smrću i vječnu nadu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Икона Господа Исуса Христа на куполи у Цркви.

Društvo

Ovo je najvažnija molitva za Vaskrs: Vjeruje se da donosi sreću i zdravlje onome ko je izgovori

2 h

0
Јокић под знаком питања: Денвер одмара главне играче

Košarka

Jokić pod znakom pitanja: Denver odmara glavne igrače

2 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

U teškom udesu više povrijeđenih osoba: Među njima i djevojčica (15)

2 h

0
Офарбано црвено јаје у плетеној кошарици

Društvo

Kako su Srbi nekad slavili Vaskrs, a kako to rade danas

1 h

1

Više iz rubrike

Муслиманка се удала за Србина, родитељи полудјели: Шок обрт након деценије

Porodica

Muslimanka se udala za Srbina, roditelji poludjeli: Šok obrt nakon decenije

1 d

0
Близанци бебе

Porodica

Rodila blizance koji imaju različite očeve: Evo kako je to moguće

4 d

1
Олха Пилипенко бака којој је унука испунила жељу

Porodica

Unuka čula baku da priča o svojoj sahrani, pa joj ispunila neostvarenu želju: Odvela je na putovanje života

1 sedm

0
Мајка и беба

Porodica

Ove stvari dijete nasleđuje isključivo od majke

1 sedm

0

Do 13 sati glasalo više od 54 odsto birača u Mađarskoj

Horor u Hrvatskoj: Ispred zgrade pronađeno tijelo žene, policija u stanu zatekla još veći užas

Kakvo nas vrijeme očekuje na Vaskršnji ponedjeljak

Danas oprezno: Evo koliko jaja smijete pojesti za Vaskrs

Zakucao se u tablu sa cijenama goriva na benzinskoj pumpi: Ima povrijeđenih

