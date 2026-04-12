Vjeruje se da djecu rođenu na Vaskrs prati posebna sreća kroz život

Prema hrišćanskom vjerovanju i narodnim predanjima, osoba rođena na Vaskrs smatra se posebno blagoslovenom.
U raznim pravoslavnim i katoličkim tradicijama vjeruje se da dijete rođeno na dan Hristovog vaskrsenja nosi sa sobom božansku zaštitu i da će imati posebnu sreću, snagu i duboku duhovnu povezanost s Bogom.
Naši stari vjerovali su da ljude rođene na ovaj hrišćanski praznik prati sreća kroz život i da će biti pošteđeni mnogih teškoća i bolesti.
Evo nekoliko najpoznatijih vjerovanja vezanih za rođenje na Vaskrs:
Ljudi rođeni na Vaskrs često se opisuju kao blagi, plemeniti i saosjećajni, sa izraženim osjećajem za druge.
Prema vjerovanjima, kroz život ih prati poseban blagoslov i zaštita, što im pomaže da lakše prevaziđu izazove.
U nekim krajevima postoji i vjerovanje da će osoba rođena na Vaskrs biti dugovječna i ostaviti snažan, pozitivan trag u svojoj zajednici.
Vjeruje se da takva osoba ima neku vrstu nevidljivog štita koji je čuva od negativnih uticaja i zlih sila.
Smatra se da osoba rođena na ovaj dan može imati poseban životni put, kao i važnu duhovnu ulogu ili zadatak.
Naravno, sva ova vjerovanja zavise od lokalnih običaja i predanja, ali im je zajedničko to što nose vedar i uzvišen ton. Razlog za to leži u samoj suštini Vaskrsa – najvećeg i najsvetijeg hrišćanskog praznika, koji simbolizuje pobjedu života nad smrću i vječnu nadu.
