Vjeruje se da djecu rođenu na Vaskrs prati posebna sreća kroz život

Prema hrišćanskom vjerovanju i narodnim predanjima, osoba rođena na Vaskrs smatra se posebno blagoslovenom.

U raznim pravoslavnim i katoličkim tradicijama vjeruje se da dijete rođeno na dan Hristovog vaskrsenja nosi sa sobom božansku zaštitu i da će imati posebnu sreću, snagu i duboku duhovnu povezanost s Bogom.

Hronika Pijani vozač sletio s puta i udario u napušteni objekat: Imao zabranu upravljanja vozilom do 2029. godine

Naši stari vjerovali su da ljude rođene na ovaj hrišćanski praznik prati sreća kroz život i da će biti pošteđeni mnogih teškoća i bolesti.

Evo nekoliko najpoznatijih vjerovanja vezanih za rođenje na Vaskrs:

Dobrota i čisto srce

Ljudi rođeni na Vaskrs često se opisuju kao blagi, plemeniti i saosjećajni, sa izraženim osjećajem za druge.

Božja milost

Prema vjerovanjima, kroz život ih prati poseban blagoslov i zaštita, što im pomaže da lakše prevaziđu izazove.

Zanimljivosti Tri znaka do 1. maja plivaju u parama, ali ovaj jedan ide u potpuni bankrot

U nekim krajevima postoji i vjerovanje da će osoba rođena na Vaskrs biti dugovječna i ostaviti snažan, pozitivan trag u svojoj zajednici.

Zaštita od zla

Vjeruje se da takva osoba ima neku vrstu nevidljivog štita koji je čuva od negativnih uticaja i zlih sila.

Svijet Peskov o osvajanju teritorije: Ostalo je samo nekoliko kilometara

Duhovna misija

Smatra se da osoba rođena na ovaj dan može imati poseban životni put, kao i važnu duhovnu ulogu ili zadatak.

Naravno, sva ova vjerovanja zavise od lokalnih običaja i predanja, ali im je zajedničko to što nose vedar i uzvišen ton. Razlog za to leži u samoj suštini Vaskrsa – najvećeg i najsvetijeg hrišćanskog praznika, koji simbolizuje pobjedu života nad smrću i vječnu nadu.