Ove stvari dijete nasleđuje isključivo od majke

Gene dobijamo od oba roditelja - to svi znaju. Ali na suptilnijem nivou, postoji niz karakteristika i osobina koje se prenose samo preko majke, bez obzira na to koliko je otac aktivan i značajan u životu djeteta.

Neke od njih su čisto biološke, druge su emocionalne, psihološke, energetske. U nastavku je 7 važnih stvari koje dijete dobija isključivo preko majke.

1. Mitohondrijalna DNK - energetski program ćelije

Mitohondrije su centri ćelija. One su odgovorne za metabolizam, proizvodnju energije, starenje, otpornost na stres, pa čak i životni vijek.

Mitohondrijalna DNK se prenosi na dijete isključivo od majke. Otac ne može prenijeti mitohondrije svojoj djeci - samo majka. To znači da je energetski „temelj“ ćelija djeteta uvijek majčinog porijekla.

2. Imuni sistem - prve odbrambene ćelije

Tokom trudnoće i prvih mjeseci života, dijete dobija imunološku zaštitu putem placente i majčinog mlijeka. Ova antitijela, posebno u prvim danima nakon rođenja, formiraju osnovnu imunološku memoriju.

Pored toga, majčina sposobnost da proizvodi i prenosi antitijela je urođena. To je biološka, duboko ženska funkcija koju nijedan medicinski analog ne može nadoknaditi.

3. Mikrobiom - lični ekosistem crijeva

Tokom prirodnog porođaja, beba prolazi kroz porođajni kanal i prima prvi talas majčinih bakterija koje naseljavaju njena crijeva. Ove bakterije čine osnovu mikrobioma, koji utiče na varenje, imunitet, kožu, pa čak i raspoloženje.

Dojenje nastavlja ovaj proces - kroz mlijeko majka prenosi korisne bakterije i supstance koje stimulišu rast potrebne flore.

4. Nervni sistem i emocionalna regulacija

Nervni sistem se formira u materici pod uticajem hormona i stanja majke. Njen nivo stresa, anksioznosti, radosti ili bezbjednosti - sve je to "upisano" u bebino tijelo čak i prije rođenja.

Nakon rođenja, majka ostaje ključno ogledalo kroz koje dijete uči da reguliše emocije. Njen ton glasa, izraz lica i tjelesne reakcije postaju osnova za formiranje neuronskih veza povezanih sa bezbjednošću i samosviješću.

5. Kapacitet za vezanost i osnovno povjerenje u svijet

Psiholozi ovo nazivaju „osnovnim povjerenjem“ — osjećajem da je svijet bezbjedan, da možete biti sami i tražiti pomoć. Ovaj osjećaj se formira u prvim mjesecima života kroz majčinski kontakt, toplinu, predvidljivost i brigu.

Ako majka emocionalno reaguje, dijete uči da formira zdravu vezanost. U suprotnom, može se tokom cijelog života boriti sa anksioznošću, nepovjerenjem i strahom od odbacivanja.

6. Govor tijela i intuitivna empatija

Majka i dijete su jedan organizam 9 mjeseci. Nakon rođenja, veza ne nestaje - ona ​​se preliva u tjelesnu sinhroniju. Dijete, na nesvjesnom nivou, usvaja izraze lica, ritam disanja, emocionalne signale majke.

To je osnova za intuitivno opažanje druge osobe. Majka formira osjetljivost kod djeteta, sposobnost prepoznavanja raspoloženja bez riječi, empatije i pažnje prema sebi.

7. Unutrašnji glas: kako će dijete razgovarati sa samim sobom

Način na koji majka razgovara sa svojim djetetom postaje način na koji će dijete razgovarati sa samim sobom tokom cijelog života. Ako je majka kritična, dijete će odrasti sa strogim unutrašnjim cenzorom.

Ako majka podržava, primjećuje, cijeni, ono će odrasti sa osjećajem unutrašnje podrške.