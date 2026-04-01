Koliko je BiH zaradila plasmanom na Svjetsko prvenstvo

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine vratila se na najveću svjetsku scenu nakon dva propuštena Svjetska prvenstva, a uz istorijski sportski uspjeh dolazi i značajna finansijska dobit.

Zmajevi su plasman na Mundijal 2026 izborili pobjedom nad Italijom u baražu, čime su se našli među 48 najboljih reprezentacija svijeta, koliko će od ove godine učestvovati na završnom turniru.

Tenis Kako je Đoković proslavio plasman BiH na Mundijal?

Prošireni format donio je i veći nagradni fond, pa će tako Fudbalski savez Bosne i Hercegovine odmah inkasirati značajna sredstva.

Svaka reprezentacija koja se plasira na Svjetsko prvenstvo dobiće 7,8 miliona evra (oko 15.255.000 KM), što znači da je i bh. savez već osigurao ovaj iznos. Dodatni finansijski benefiti mogu uslijediti kroz dalji plasman - prolazak grupne faze donosi još četiri miliona evra (oko 7.823.000 KM).

Osim toga, FIFA će svim učesnicima dodijeliti oko 1,3 miliona dolara (oko 2.217.000 KM) za troškove priprema pred turnir.

Fudbal Poznate sve grupe za Mundijal 2026

Bosna i Hercegovina će igrati u grupi s Kanadom, Katarom i Švajcarskom, gdje će imati priliku ne samo za sportski iskorak, nego i za dodatnu zaradu.

Naravno, ovo su samo garantovana sredstva - očekuje se i dodatni prihod kroz sponzorske ugovore, marketing i druge komercijalne aktivnosti koje prate nastup na najvećoj fudbalskoj pozornici.

Plasman na Mundijal tako za Bosnu i Hercegovinu ne predstavlja samo veliki sportski uspjeh, već i važan finansijski podsticaj za razvoj domaćeg fudbala.