Logo
Large banner

Koliko je BiH zaradila plasmanom na Svjetsko prvenstvo

Autor:

ATV
01.04.2026 11:30

Komentari:

2
Колико је БиХ зарадила пласманом на Свјетско првенство
Foto: Tanjug / AP / Armin Durgut

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine vratila se na najveću svjetsku scenu nakon dva propuštena Svjetska prvenstva, a uz istorijski sportski uspjeh dolazi i značajna finansijska dobit.

Zmajevi su plasman na Mundijal 2026 izborili pobjedom nad Italijom u baražu, čime su se našli među 48 najboljih reprezentacija svijeta, koliko će od ove godine učestvovati na završnom turniru.

Prošireni format donio je i veći nagradni fond, pa će tako Fudbalski savez Bosne i Hercegovine odmah inkasirati značajna sredstva.

Svaka reprezentacija koja se plasira na Svjetsko prvenstvo dobiće 7,8 miliona evra (oko 15.255.000 KM), što znači da je i bh. savez već osigurao ovaj iznos. Dodatni finansijski benefiti mogu uslijediti kroz dalji plasman - prolazak grupne faze donosi još četiri miliona evra (oko 7.823.000 KM).

Osim toga, FIFA će svim učesnicima dodijeliti oko 1,3 miliona dolara (oko 2.217.000 KM) za troškove priprema pred turnir.

Bosna i Hercegovina će igrati u grupi s Kanadom, Katarom i Švajcarskom, gdje će imati priliku ne samo za sportski iskorak, nego i za dodatnu zaradu.

Naravno, ovo su samo garantovana sredstva - očekuje se i dodatni prihod kroz sponzorske ugovore, marketing i druge komercijalne aktivnosti koje prate nastup na najvećoj fudbalskoj pozornici.

Plasman na Mundijal tako za Bosnu i Hercegovinu ne predstavlja samo veliki sportski uspjeh, već i važan finansijski podsticaj za razvoj domaćeg fudbala.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mundijal 2026

Svjetsko prvenstvo 2026

Fudbalska reprezentacija BiH

Komentari (2)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

21

45

21

37

21

29

21

24

Small banner

Trenutno na programu

0:00

ATV jutro (R)

jutarnji program

1:30

Vježbajte sa Lidijom (R)

lajfstajl

2:00

Kako je nastala zemlja ( R)

dokumentarni program

3:00

U prvom planu (R)

infotejment

4:00

Art radar (R)

emisija iz kulture

4:30

Autošop magazin (R)

emisija o automobilima

5:00

Čarolije Srpske (R)

putopis

Stanje na graničnim prelazima

Small banner