Lažna država ne ide na Mundijal: Turska slavila u Prištini

Fudbaleri Turske plasirali su se na Svjetsko prvenstvo poslije pobjede protiv lažne države "Kosovo" rezultatom 1:0 u finalu baraža u Prištini.

Fudbalska reprezentacija Turske igraće na Mundijalu prvi put poslije 24 godine.

Imala je lažna država Kosovo priliku da povede u Prištini, ali lopta je udarila u prečku i poslije toga je Turska preuzela stvar u svoje ruke.

Ključni trenutak u ovom susretu dogodio se u 53. minutu kada je Akturkoglu postigao gol za Tursku. Bio je to jedini pogodak na meču koji je Tursku ujedno odveo na Svjetsko prvenstvo.

Fudbaleri Švedske u pravom spektaklu savladali su Poljsku rezultatom 3:2. Švedska je povela golom Elange u 19. minutu, da bi u 33. minutu izjednačio Zalevski.

Samo deset minuta kasnije Švedska je ponovo povela golom Lagerbilkea.

U drugom poluvremenu odnosno u 55. minutu Sviderski je donio novo izjednačenje, a odlučujući pogodak za pobjedu Švedske postigao je Đokereš u 88. minutu, prenosi Sputnjik.