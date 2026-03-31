Drama na meču Hrvatske: Srušio se selektor!

31.03.2026 19:34

Драма на мечу Хрватске: Срушио се селектор!
Foto: ATV

Utakmica između U21 fudbalske reprezentacija Hrvatske i ekipe Turske prekinuta je nakon što se turski selektor srušio na terenu.

Sve se desilo u 35. minutu meča kvalifikacija za EP, koji se igra u Osijeku, kada se turski selektor Egemen Korkmaz srušio, a nakon nekoliko minuta utvrdilo se da je stanje stabilno.

Prema prvim informacijama koje su se pojavile, on je proklizao i udario glavom u tlo, a hitna pomoć ga je prevezla sa terena, dok je sudija prekinuo utakmicu i povukao igrače sa terena.

Kako prenose hrvtaski mediji, udario je bradom o teren ispred klupe Turske, pri čemu je težina pada bila jača zbog vještačke trave s betonskim podlogama ispod nje.

Kako se dodaje, meč vjerovatno neće biti nastavljen ovog utorka.

Korkmaz ima 43 godine, a kao igrač nastupao je na poziciji štopera.

Tokom karijere igrao je za Bursu, Trabzon, Bešiktaš, Fenerbahče, a za seniorsku reprezentaciju Turske zabilježio je devet nastupa.

Nakon završetka igračke karijere započeo je trenerski put kao pomoćnik u Denizliju, BB Erzurumu i Trabzonu.

Krajem maja 2025. godine, Fudbalski savez Turske imenovao ga je za selektora mlade reprezentacije, odnosno U-21 selekcije.

Egemen Korkmaz pao

Hrvatska

selektor

