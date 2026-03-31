Drama na meču Hrvatske: Srušio se selektor!

Utakmica između U21 fudbalske reprezentacija Hrvatske i ekipe Turske prekinuta je nakon što se turski selektor srušio na terenu.
Sve se desilo u 35. minutu meča kvalifikacija za EP, koji se igra u Osijeku, kada se turski selektor Egemen Korkmaz srušio, a nakon nekoliko minuta utvrdilo se da je stanje stabilno.
Prema prvim informacijama koje su se pojavile, on je proklizao i udario glavom u tlo, a hitna pomoć ga je prevezla sa terena, dok je sudija prekinuo utakmicu i povukao igrače sa terena.
Kako prenose hrvtaski mediji, udario je bradom o teren ispred klupe Turske, pri čemu je težina pada bila jača zbog vještačke trave s betonskim podlogama ispod nje.
🚨 U21 Milli Takımı'nda Demir Ege Tıknaz, 36. dakikada ikinci sarı kartı gördü ve takımımızı 10 kişi bıraktı. — Transfer Merkezi ™ (@TransferMerkez) March 31, 2026
Hakeme itiraz eden teknik direktörümüz Egemen Korkmaz, ceketini çıkarttığı anda yere yığıldı.
Hakem iki takımın oyuncularını soyunma odasına gönderdi.
Kako se dodaje, meč vjerovatno neće biti nastavljen ovog utorka.
Korkmaz ima 43 godine, a kao igrač nastupao je na poziciji štopera.
The match has been stopped for a while now after Turkey's U21s coach, Egemen Korkmaz slipped and fell.— Croatian Football 🇭🇷 (@croatian_footy) March 31, 2026
The players have been pulled back to the dressing rooms.
Tokom karijere igrao je za Bursu, Trabzon, Bešiktaš, Fenerbahče, a za seniorsku reprezentaciju Turske zabilježio je devet nastupa.
Nakon završetka igračke karijere započeo je trenerski put kao pomoćnik u Denizliju, BB Erzurumu i Trabzonu.
U21 Milli Takımı teknik direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan maçında bir anda yere yığıldı. — TRHaber Spor (@spor_trhaber) March 31, 2026
Hastaneye kaldırılan Korkmaz’ın bilincinin yerinde olduğu bildirildi.
Krajem maja 2025. godine, Fudbalski savez Turske imenovao ga je za selektora mlade reprezentacije, odnosno U-21 selekcije.
