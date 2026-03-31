Zdravstveni radnici o povećanju plata: "Nadamo se da ovdje neće stati"

"Svako povećanje je značajno, ali mi se iskreno nadamo da ovdje neće stati, da će biti povećanja još. Kad smo već dobili ovakve uslove rada: ovakve kapacitete, smještaj, ne znam, pacijente, da će to ići... i plate da će ići još više", kaže Mila.

Pet odsto na platu i zdravstveni dodatak, nije loše, mada se dodatak ne uračunava u koeficijent. Oni su i dobro prošli, nemedicinsko osoblje je ostalo bez dodatka. Podršku dobijaju od Sindikata.

"Na njihove plate tu se radi o između 40 i 50 KM njihove plate, tako da je to jedna poražavajuća okolnost i dajemo im svu podršku, svim ostalim sindikatima koji zastupaju nemedicinsko osoblje. da istraju u ovome i da iskažu svoje nezadovoljstvo", kaže Nikola Jeličić, predsjednik Udružene sindikalne organizacije u UKC RS.

Odnos prema povećanju zavisi od sindikata do sindikata. Većina je zadovoljna. Ipak, u Savezu sindikata Srpske kažu da 5 odsto na platu sa SSS, u određenim oblastima, ne donosi promjene u odnosu na poskupljenja. Kada je zdravstvo u pitanju, i oni upozoravaju na nejednakost.

"Kod zdravstva je bilo određenih pomaka, u smislu da zdravstveni dodatak će se primati od aprila mjeseca. Bilo je planirano od jula i to je nešto, ajmo reći pozitivno. Ali nije pozitivan dio koji se odnosi da se samo odnosi na medicinske radnike. Mi u Savezu sindikata i sindikatu zdravlja i socijalne zaštite smatramo da se to treba odnositi na sve radnike u zdravstvu jer je to jedan sistem. Ne može se tu odvajati jednog vozača kola hitne pomoći da nema taj dodatak, ili jednu spremačicu, radnike na održavanju, servirke, administraciju", rekao je Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Samostalni sindikat radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti pozvao je radnike sutra na informativni skup. Biće održan na platou ispred, i u amfiteatru, zgrade Ginekologije.