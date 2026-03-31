Zdravstveni radnici o povećanju plata: "Nadamo se da ovdje neće stati"

ATV
31.03.2026 19:18

3
Здравствени радници о повећању плата: "Надамо се да овдје неће стати"

Mila Svrdlan, glavna medicinska sestra na intenzivnoj njezi u Trebinju iščekuje povećanje plate. Obećanih 5 odsto plus medicinski dodatak je, kaže za ATV, značajan pomak.

"Svako povećanje je značajno, ali mi se iskreno nadamo da ovdje neće stati, da će biti povećanja još. Kad smo već dobili ovakve uslove rada: ovakve kapacitete, smještaj, ne znam, pacijente, da će to ići... i plate da će ići još više", kaže Mila.

Pet odsto na platu i zdravstveni dodatak, nije loše, mada se dodatak ne uračunava u koeficijent. Oni su i dobro prošli, nemedicinsko osoblje je ostalo bez dodatka. Podršku dobijaju od Sindikata.

"Na njihove plate tu se radi o između 40 i 50 KM njihove plate, tako da je to jedna poražavajuća okolnost i dajemo im svu podršku, svim ostalim sindikatima koji zastupaju nemedicinsko osoblje. da istraju u ovome i da iskažu svoje nezadovoljstvo", kaže Nikola Jeličić, predsjednik Udružene sindikalne organizacije u UKC RS.

Odnos prema povećanju zavisi od sindikata do sindikata. Većina je zadovoljna. Ipak, u Savezu sindikata Srpske kažu da 5 odsto na platu sa SSS, u određenim oblastima, ne donosi promjene u odnosu na poskupljenja. Kada je zdravstvo u pitanju, i oni upozoravaju na nejednakost.

"Kod zdravstva je bilo određenih pomaka, u smislu da zdravstveni dodatak će se primati od aprila mjeseca. Bilo je planirano od jula i to je nešto, ajmo reći pozitivno. Ali nije pozitivan dio koji se odnosi da se samo odnosi na medicinske radnike. Mi u Savezu sindikata i sindikatu zdravlja i socijalne zaštite smatramo da se to treba odnositi na sve radnike u zdravstvu jer je to jedan sistem. Ne može se tu odvajati jednog vozača kola hitne pomoći da nema taj dodatak, ili jednu spremačicu, radnike na održavanju, servirke, administraciju", rekao je Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Samostalni sindikat radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti pozvao je radnike sutra na informativni skup. Biće održan na platou ispred, i u amfiteatru, zgrade Ginekologije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

povećanje plata

zdravstveni radnici

Pročitajte više

Саво Минић на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Minić: Srpska se odrekla u potpunosti akciza na gorivo

6 h

0
Додик најавио ново повећање плата, помоћ пензионерима и младима

Republika Srpska

Dodik najavio novo povećanje plata, pomoć penzionerima i mladima

6 h

19
Заједничке институције БиХ

BiH

Zaposleni u zajedničkim institucijama traže primjenu zakona o većim platama

7 h

0
Народна скупштина Републике Српске

Republika Srpska

Za povećanje 68 miliona KM: Ko će dobiti uvećanu platu?

1 d

0

Više iz rubrike

Одштета због невремена? Немате увијек право, ово је кључно

Društvo

Odšteta zbog nevremena? Nemate uvijek pravo, ovo je ključno

1 h

0
Облачно вријеме и олуја

Društvo

Hercegovinu će pogoditi najjača bura ove godine

3 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Društvo

Pronađene dvije žene koje su nestale u BiH

5 h

0
Fond PIO Republike Srpske

Društvo

Oglasio se fond PIO, evo kome se prekida isplata penzija

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

33

U Službenom glasniku objavljeni zakoni kojima se povećavaju plate u javnom sektoru

20

26

Vico Zeljković uručio Novaku Đokoviću dres BiH

20

25

Američka novinarka oteta usred Bagdada, u toku velika akcija snaga bezbjednosti

20

14

Novi udar na džepove građana Banjaluke

20

09

Kakvo je stanje na vodotocima u Republici Srpskoj

