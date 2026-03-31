Oglasio se fond PIO, evo kome se prekida isplata penzija

Autor:ATV
Komentari:0
Identifikovano je 179 korisnika prava sa prebivalištem u inostranstvu, a koji do kraja prethodne godine nisu dostavili potvrdu o životu kako bi se nastavila nesmetana isplata penzije i tokom ove godine, saopšteno je iz Fonda PIO.
Identifikacija je izvršena u postupku detaljne analize datih punomoći Fondu za isplatu penzija punomoćniku, a koja se vodi u okviru trajne akcije "Stop prevarama do penzije pošteno".
Ukupna suma privremeno obustavljenih sredstava za ovih 179 korisnika prava je 103.197 KM na mjesečnom nivou.
Ovih 179 korisnika prava – davaoca punomoći živi u državama sa kojima nemamo potpisan sporazum o elektronskoj razmjeni podataka od čega je preko 80% u SAD-u, Kanadi i Australiji i njihova obaveza u skladu sa zakonom je bila da dostave potvrdu o životu. Obzirom da to nisu učinili do sada, prinuđeni smo da privremeno iz isplate penzije za mart isključimo svih 179 korisnika prava sve do dostavljanja potvrde o životu.
Po uredno dostavljenoj potvrdi o životu i regulisanju dalje isplate putem punomoći sa bankom ili poštom istima će biti uspostavljena dalja isplata.
"Protiv svakog punomoćnika za koga se utvrdi da je njegov davalac punomoći preminuo u nekom prethodnom periodu, a da isti nije uredno obavijestio Fond biće podnijeta krivična prijava nadležnim organima zbog prevare, a u cilju povrata nepripadajućih im sredstava", navodi se u saopštenju.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
17
12
17
03
16
59
16
44
16
37
Trenutno na programu