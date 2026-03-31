Logo
Large banner

U februaru smanjen promet putnika na aerodromima

Autor:

ATV
31.03.2026 12:10

Komentari:

0
Авион, лет
Foto: Pixabay/outsideclick

Promet putnika na aerodromima u BiH u februaru iznosio je 164.725 i manji je za 1,69 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine, podaci su Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH.

Kroz banjalučki aerodrom u februaru je prošlo 25.569 putnika, što je manje za 9,36 odsto u odnosu na isti mjesec lani, a kroz mostarski 1.661 putnik, što je manje za 28,41 odsto.

Najprometniji aerodromi su sarajevski i tuzlanski, na kojima je u februaru opsluženo 110.164, odnosno 27.331 putnik.

U februaru ove u odnosu na isti mjesec prošle godine, broj putnika na sarajevskom aerodromu manji je za 5,26 odsto, dok je na tuzlanskom veći za 31,77 odsto.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aerodrom

putnici

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner