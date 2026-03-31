Isplata tri miliona KM: Donijeto rješenje o dodjeli sredstava za radnike "Nove Ljubije"

ATV
31.03.2026 11:37

Исплата три милиона КМ: Донијето рјешење о додјели средстава за раднике "Нове Љубије"
Foto: screenshot / rtrs

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić danas je donio rješenja o dodjeli sredstava direktne podrške za ukupno 570 radnika privrednog društva "Nova Ljubija" iz Prijedora.

Oni su se našli u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji, usljed obustave proizvodnje i pokretanja stečajnog postupka.

Odobrena je isplata sredstava iz Fonda solidarnosti Republike Srpske u iznosu od 3.000.000 KM, s ciljem hitnog socijalnog zbrinjavanja i ublažavanja teških posljedica gubitka radnih mjesta, kako bi se obezbijedila osnovna egzistencijalna sigurnost za radnike i njihove porodice.

Sredstva su odobrena na zahtjev Sindikata metalaca i rudara Republike Srpske, a biće isplaćena na račun Sindikalne organizacije Rudnika željezne rude "Ljubija". Ovo je nastavak aktivnosti koje su definisane prošlog petka prilikom posjete odgovornih funkcionera Republike Srpske radnicima privrednog društva "Nova Ljubija".

Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica: Degutantno Vukanovićevo srozavanje digniteta Narodne skupštine

Ministarstvo energetike i rudarstva i Vlada Republike Srpske ostaju čvrsto opredijeljeni za konkretnu institucionalnu i finansijsku podršku radnicima pogođenim ovom krizom, uz jasan prioritet zaštite njihove egzistencije. Istovremeno, pruža se snažna podrška nastojanjima radnika da ostvare svoja osnovna prava, uz nedvosmislen stav da institucije neće dozvoliti da budu ostavljeni bez zaštite u uslovima ekonomske neizvjesnosti.

"Od većinskog vlasnika privrednog društva "Nova Ljubija"očekujemo da bez odlaganja izvrši preuzete obaveze, u skladu sa zakonom, kako bi se doprinijelo trajnom i održivom rješenju statusa radnika. Ministarstvo će, zajedno sa Vladom Republike Srpske, nastaviti da aktivno prati razvoj situacije i preduzima raspoložive mjere u cilju zaštite interesa radnika", ističe se u saopštenju Ministarstva energetike i rudarstva Srpske.

Više iz rubrike

Ријека Сава у Каоцима код Српца

Društvo

Danas maksimalan vodostaj Save

2 h

0
Бањалука је јутрос осванула обавијена густом маглом, а овај град је већ неко вријеме на листи са најзагађенијом ваздухом у региону.

Društvo

Vazduh jutros nezdrav u ovim gradovima

2 h

0
Милан Папак, полицајац погинуо код Кључа у тешкој несрећи

Društvo

Dan žalosti u Drvaru zbog tragične smrti mladog policajca

4 h

0
Видовић: Данас плата радницима Жељезница

Društvo

Vidović: Danas plata radnicima Željeznica

4 h

0

13

28

Izrael uveo smrtnu kaznu Palestincima za ubistva Izraelaca iz nacionalnih motiva

13

19

Prenos: Konferencija za novinare SNSD-a

13

18

Ima li razloga za brigu? Potvrđen prvi slučaj ptičijeg virusa kod čovjeka

13

11

Šta je s Ronaldom? Martinez otkrio pravo stanje

13

10

Zaposleni u zajedničkim institucijama traže primjenu zakona o većim platama

