Isplata tri miliona KM: Donijeto rješenje o dodjeli sredstava za radnike "Nove Ljubije"

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić danas je donio rješenja o dodjeli sredstava direktne podrške za ukupno 570 radnika privrednog društva "Nova Ljubija" iz Prijedora.

Oni su se našli u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji, usljed obustave proizvodnje i pokretanja stečajnog postupka.

Odobrena je isplata sredstava iz Fonda solidarnosti Republike Srpske u iznosu od 3.000.000 KM, s ciljem hitnog socijalnog zbrinjavanja i ublažavanja teških posljedica gubitka radnih mjesta, kako bi se obezbijedila osnovna egzistencijalna sigurnost za radnike i njihove porodice.

Sredstva su odobrena na zahtjev Sindikata metalaca i rudara Republike Srpske, a biće isplaćena na račun Sindikalne organizacije Rudnika željezne rude "Ljubija". Ovo je nastavak aktivnosti koje su definisane prošlog petka prilikom posjete odgovornih funkcionera Republike Srpske radnicima privrednog društva "Nova Ljubija".

Republika Srpska Mazalica: Degutantno Vukanovićevo srozavanje digniteta Narodne skupštine

Ministarstvo energetike i rudarstva i Vlada Republike Srpske ostaju čvrsto opredijeljeni za konkretnu institucionalnu i finansijsku podršku radnicima pogođenim ovom krizom, uz jasan prioritet zaštite njihove egzistencije. Istovremeno, pruža se snažna podrška nastojanjima radnika da ostvare svoja osnovna prava, uz nedvosmislen stav da institucije neće dozvoliti da budu ostavljeni bez zaštite u uslovima ekonomske neizvjesnosti.

"Od većinskog vlasnika privrednog društva "Nova Ljubija"očekujemo da bez odlaganja izvrši preuzete obaveze, u skladu sa zakonom, kako bi se doprinijelo trajnom i održivom rješenju statusa radnika. Ministarstvo će, zajedno sa Vladom Republike Srpske, nastaviti da aktivno prati razvoj situacije i preduzima raspoložive mjere u cilju zaštite interesa radnika", ističe se u saopštenju Ministarstva energetike i rudarstva Srpske.