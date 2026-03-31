Dan žalosti u Drvaru zbog tragične smrti mladog policajca

ATV
31.03.2026 08:56

Милан Папак, полицајац погинуо код Кључа у тешкој несрећи
U Drvaru je Dan žalosti zbog pogibije dvadesetsedmogodišnjeg policajca Milana Papka u saobraćajnoj nesreći na prevoju Lanište kod Ključa.

Pripadnik Policijske stanice Ribnik Milan Papak poginuo je juče ujutro u saobraćajnoj nesreći na Laništu na magistralnom putu Bosanski Petrovac - Ključ, dok je njegov kolega teško povrijeđen i u kritičnom je stanju.

Полиција Србија

Hronika

Pao napadač koji je izbo ženu nasred ulice

Oni su se vraćali iz noćne smjene u Drvar gdje su živjeli kada je njihov automobil podletio pod kamion.

Načelnik opštine Drvar Dušica Runić izjavila je Srni da je cijela lokalna zajednica potresena viješću o preranoj smrti mladog policajca, koji je bio poznat po čestitosti i predanosti službi.

- Milan je bio požrtvovan policajac i uzoran mladić. Njegov odlazak je nenadoknadiv gubitak za našu opštinu. Porodici i kolegama upućujemo izraze najdubljeg saučešća - istakla je Runićeva.

Зора Видовић

Društvo

Vidović: Danas plata radnicima Željeznica

Ona je rekla da ova tragedija još jednom opominje na rizike kojima su svakodnevno izloženi zaposleni iz ove regije zbog velike udaljenosti radnih mjesta i loše putne komunikacije.

Pročitajte više

Игор заклао мајку, па сам позвао полицију

Region

Igor zaklao majku, pa sam pozvao policiju

17 min

0
Вода ријека

BiH

Nabujale rijeke i potoci u Sanskom Mostu, stanovništvo se poziva na oprez

19 min

0
Петогодишња дјевојчица нестала након крађе аутомобила

Svijet

Petogodišnja djevojčica nestala nakon krađe automobila

32 min

0
Какво нас вријеме данас очекује?

Društvo

Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

35 min

0

Više iz rubrike

Видовић: Данас плата радницима Жељезница

Društvo

Vidović: Danas plata radnicima Željeznica

14 min

0
Какво нас вријеме данас очекује?

Društvo

Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

35 min

0
Беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 26 beba

1 h

0
Пчелари забринути: Расте потрошња хране у кошницама, пријети и мраз

Društvo

Pčelari zabrinuti: Raste potrošnja hrane u košnicama, prijeti i mraz

1 h

0

