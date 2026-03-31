Dan žalosti u Drvaru zbog tragične smrti mladog policajca

U Drvaru je Dan žalosti zbog pogibije dvadesetsedmogodišnjeg policajca Milana Papka u saobraćajnoj nesreći na prevoju Lanište kod Ključa.

Pripadnik Policijske stanice Ribnik Milan Papak poginuo je juče ujutro u saobraćajnoj nesreći na Laništu na magistralnom putu Bosanski Petrovac - Ključ, dok je njegov kolega teško povrijeđen i u kritičnom je stanju.

Oni su se vraćali iz noćne smjene u Drvar gdje su živjeli kada je njihov automobil podletio pod kamion.

Načelnik opštine Drvar Dušica Runić izjavila je Srni da je cijela lokalna zajednica potresena viješću o preranoj smrti mladog policajca, koji je bio poznat po čestitosti i predanosti službi.

- Milan je bio požrtvovan policajac i uzoran mladić. Njegov odlazak je nenadoknadiv gubitak za našu opštinu. Porodici i kolegama upućujemo izraze najdubljeg saučešća - istakla je Runićeva.

Ona je rekla da ova tragedija još jednom opominje na rizike kojima su svakodnevno izloženi zaposleni iz ove regije zbog velike udaljenosti radnih mjesta i loše putne komunikacije.