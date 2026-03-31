Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

Autor:ATV
Komentari:0
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti oblačno vrijeme sa kišom u nižim i susnježicom i snijegom u brdsko-planinskim predjelima.
U Hercegovini će uz slabu kišu biti i sunčanih perioda, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Najviša dnevna temperatura od tri do 10, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih.
Duvaće umjeren vjetar, na udare jak sjeverni, a u Hercegovini umjerena i jaka, na udare olujna bura.
Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak minus dva, Čemerno, Kalinovik, Kneževo i Sokolac minus jedan, Mrkonjić Grad nula, Sarajevo i Ribnik jedan, Bihać i Zenica dva, Banjaluka, Višegrad, Doboj, Novi Grad, Prijedor, Tuzla i Rudo tri, Bijeljina i Foča četiri, Bileća šest, Mostar i Trebinje devet stepeni Celzijusovih.
Visina snježnog pokrivača na Mrakovici je 86, Kneževu 75, a Han Pijesku 50 centimetara.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
58 min0
Svijet
59 min0
Zanimljivosti
1 h0
Društvo
1 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu