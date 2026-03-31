Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

31.03.2026 08:29

Какво нас вријеме данас очекује?
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti oblačno vrijeme sa kišom u nižim i susnježicom i snijegom u brdsko-planinskim predjelima.

U Hercegovini će uz slabu kišu biti i sunčanih perioda, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura od tri do 10, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih.

Duvaće umjeren vjetar, na udare jak sjeverni, a u Hercegovini umjerena i jaka, na udare olujna bura.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak minus dva, Čemerno, Kalinovik, Kneževo i Sokolac minus jedan, Mrkonjić Grad nula, Sarajevo i Ribnik jedan, Bihać i Zenica dva, Banjaluka, Višegrad, Doboj, Novi Grad, Prijedor, Tuzla i Rudo tri, Bijeljina i Foča četiri, Bileća šest, Mostar i Trebinje devet stepeni Celzijusovih.

Visina snježnog pokrivača na Mrakovici je 86, Kneževu 75, a Han Pijesku 50 centimetara.

