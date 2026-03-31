Novčani horoskop za april: Jedni se bogate, druge nema pas za šta da ujede

31.03.2026 07:58

Новчани хороскоп за април: Једни се богате, друге нема пас за шта да уједе
Foto: Unsplash

April 2026. donosi dinamičnu finansijsku energiju za sve znakove. Planete ukazuju na period u kojem će novac biti u fokusu, bilo kroz nove prilike za zaradu, neplanirane troškove ili važne odluke koje mogu uticati na budućnost.

Ovo je period kada impulsivne odluke mogu skupo da koštaju, pa je važno planirati, štedjeti i ulagati promišljeno. Oni koji budu strpljivi i disciplinovani mogu iz ovog mjeseca izaći finansijski jači nego ranije.

Ovan

April vam donosi finansijske uspone i padove. Moguće su prilike za dodatnu zaradu, posebno kroz honorarne poslove ili kratkoročne projekte.

Ipak, budite oprezni sa troškovima, skloni ste impulzivnoj kupovini. Kraj mjeseca donosi veću stabilnost i bolju kontrolu nad novcem.

Bik

Za vas je ovo jedan od stabilnijih mjeseci kada su finansije u pitanju. Moguće je povećanje prihoda ili nagrada za trud iz prethodnog perioda.

Ipak, postoji tendencija ka trošenju na luksuz i uživanje, pa bi bilo pametno da dio novca sačuvate ili uložite.

Blizanci

Novac vam dolazi iz više pravaca, ali isto tako lako može da "iscuri". Biće važno da uvedete red u svoje finansije i jasno odredite prioritete. Izbjegavajte nepotrebne troškove i dobro razmislite prije svake veće kupovine.

Rak

Početak mjeseca može donijeti iznenadne troškove, posebno vezane za dom ili porodicu. Ipak, druga polovina aprila donosi olakšanje i mogućnost dodatne zarade. Važno je da ne donosite finansijske odluke pod pritiskom.

Lav

April vam nudi šansu za napredak, ali samo ako budete disciplinovani. Moguće su poslovne prilike koje donose bolju zaradu, ali i veću odgovornost. Izbjegavajte pozajmice i ne ulazite u rizične finansijske poduhvate.

Djevica

Vaša organizovanost dolazi do izražaja i donosi vam stabilnost. Mogući su manji, ali sigurni dobici.

Ovo je odličan period za pravljenje plana štednje ili ulaganja u nešto dugoročno.

Vaga

Finansije će biti relativno uravnotežene, ali ćete morati da donesete jednu važnu odluku.

Moguće su ponude za dodatni posao ili saradnju. Dobro analizirajte sve opcije prije nego što se obavežete.

Škorpija

Situacija se popravlja, ali i dalje je potrebno da budete oprezni. Intuicija vam može pomoći da prepoznate dobre prilike, ali i da izbjegnete loše poteze.

Ne preporučuje se ulazak u neprovjerene poslove.

Strijelac

April donosi nove ideje koje mogu donijeti zaradu, posebno ako se bavite kreativnim ili samostalnim radom. Ipak, izbjegavajte brzoplete odluke i ne ulažite novac bez jasnog plana.

Kraj mjeseca donosi stabilizaciju.

Jarac

Stabilnost i sigurnost su ključne riječi za vas. Mogući su dugoročni dobici, unapređenje ili povećanje prihoda. Ovo je idealan trenutak za štednju, ali i za pametna ulaganja.

Vodolija

Očekujte promjene, moguće su i neplanirane prilike za zaradu, ali i iznenadni troškovi. Biće važno da ostanete fleksibilni i brzo reagujete.

Izbjegavajte finansijske rizike.

Ribe

April vam donosi šansu za napredak, ali i potrebu za oprezom. Obratite pažnju na detalje, posebno kada su u pitanju ugovori i dogovori. Ako budete strpljivi, možete ostvariti stabilan finansijski rast, prenosi Informer.

