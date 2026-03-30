Đoković u Visokom, sreo se sa Semirom Osmanagićem

Najbolji teniser svijeta svih vremena Novak Đoković posjetio je Visoko gdje se sreo s Semirom Osmanagićem.

Đoković je danas u popodnevnim satima stigao u Visoko gdje se susreo sa Semirom Osmanagićem s kojim je posjetio park "Ravne 2".

Đoković će sutra u Zenici posmatrati utakmicu BiH - Italija.

Podsjetimo, Đoković je na svom Instagramu objavio fotografiju Edina Džeke uz opis "Bravo Edine, bravo BiH”.

Utakmica između BiH i Italije igra se sutra (utorak 20:45) na Bilinom Polju u Zenici.