Đoković u Visokom, sreo se sa Semirom Osmanagićem

30.03.2026 21:00

Foto: Facebook

Najbolji teniser svijeta svih vremena Novak Đoković posjetio je Visoko gdje se sreo s Semirom Osmanagićem.

Đoković je danas u popodnevnim satima stigao u Visoko gdje se susreo sa Semirom Osmanagićem s kojim je posjetio park "Ravne 2".

Đoković će sutra u Zenici posmatrati utakmicu BiH - Italija.

Новак Ђоковић

Fudbal

Novak Đoković stiže u Zenicu na utakmicu BiH - Italija

Podsjetimo, Đoković je na svom Instagramu objavio fotografiju Edina Džeke uz opis "Bravo Edine, bravo BiH”.

Новак Ђоковић

Tenis

Đoković uputio poruku Džeki i BiH

Utakmica između BiH i Italije igra se sutra (utorak 20:45) na Bilinom Polju u Zenici.

Pročitajte više

Новак Ђоковић запјевао на улици

Tenis

Novak Đoković napravio pravi haos nasred ulice

3 d

0
Ђоковић отказао Монте Карло

Tenis

Đoković otkazao Monte Karlo

3 d

0
Добре вијести за Новака Ђоковића

Tenis

Dobre vijesti za Novaka Đokovića

4 d

0
Ђоковић открио шта би волио да поново проживи, није све око тениса

Tenis

Đoković otkrio šta bi volio da ponovo proživi, nije sve oko tenisa

4 d

0

Više iz rubrike

Тиндер мијења правила због генерације З

Zanimljivosti

Tinder mijenja pravila zbog generacije Z

3 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Ova tri znaka će dobiti poziv koji nisu mogli ni da sanjaju

6 h

0
Пацови и мишеви бјеже због ове намирнице: Ријешите их се из свог дома

Zanimljivosti

Pacovi i miševi bježe zbog ove namirnice: Riješite ih se iz svog doma

6 h

0
У априлу за ове знакове слиједи велики новчани добитак

Zanimljivosti

U aprilu za ove znakove slijedi veliki novčani dobitak

11 h

0

