Đoković otkrio šta bi volio da ponovo proživi, nije sve oko tenisa

Srpski teniser Novak Đoković preskočio je Masters u Majamiju, i za to vrijeme je dao intervju za modni magazin "Vanity Fair", prije svega povodom saradnje sa kompanijom satova "Hublot". Ipak, bilo je prostora i za drugačija pitanja.

Upitan je koje stvari iz života bi želio opet da proživi, a daleko teže mu je bio da odabere iz same teniske karijere.

- Volio bih da ponovo proživim toliko trenutaka iz svoje karijere i privatnog života: vjenčanje i to što sam dva puta postao otac iskustva su koja bih volio da ponavljam unedogled. Profesionalno, volio bih da se vratim u trenutak kada sam za svoju zemlju osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, ali i mnogi drugi uspjesi zauvijek su ostali zamrznuti u vremenu.

Upitan je da li mu sada vrijeme protiče brzo ili sporo.

- To je dobro pitanje. Mislim da generalno sve prolazi prilično brzo, i to nije samo moj utisak: mnogi mi kažu da, u poređenju sa periodom od prije 15-20 godina, vrijeme kao da leti. Možda sam tada bio mlađi i vrijeme nije toliko uticalo na mene, kao što utiče danas.

Zanimljiv je bio odgovor na pitanje da li još nešto želi u svojoj karijeri da uradi.

- Za mene se ne radi samo o rezultatima i priznanjima. Naravno, volio bih da osvojim barem još jednu grend slem titulu, da ostanem zdrav i da nastavim da igram još godinama. Ali postoji toliko drugih stvari u kojima želim da učestvujem kako bih posmatrao promjene koje se dešavaju u tenisu: jedva čekam da vidim šta budućnost nosi i volio bih da je dočekam i kao aktivan igrač.

Na kraju je zaključio...

- Imam mnogo planova i snova, posebno kao otac: želim da budem tu za ciljeve svoje djece, jer zbog čestih putovanja često nisam sa njima i suprugom. Tu su i brojni profesionalni projekti koje jedva čekam da podijelim sa svijetom. Oblasti koje me zanimaju su velnes, dugovečnost, fizičko i mentalno zdravlje - istakao je Novak Đoković, a prenosi Telegraf.