Vimbldon nastavio da se "modernizuje"

Igračima će biti dozvoljeno da osporavaju određene odluke glavnog sudije, kao što to već mogu da rade na Australijan i Ju-es openu.

Tehnologija će biti dostupna na Centralnom i terenu broj jedan, ali i na još četiri terena kad se budu igrali mečevi singla.

Tek prošle godine je Ol Ingland klub uveo "elektronsko suđenje", čime je posao linijskih sudija posle 147 godina bio ukinut.

Igrači sada neće moći da osporavaju taj sistem, ali će moći da preispitaju određene odluke sudija, kao što je na primjer da li je loptica dvaput odskočila ili dodirnula protivnički reket ili tijelo.

Neće biti ograničenja u broju zahtjeva koje igrač može da zatraži.

Vimbldon je na programu od 29. juna do 12. jula.

A video review system will be used at Wimbledon for the first time this year. 🎾



Technology is already in place at both the US Open and Australian Open and will be available on Centre Court and Court One throughout the tournament, as well as the other four show courts when they… pic.twitter.com/W9mNNx1Re5 — BBC Sport (@BBCSport) March 21, 2026

(b92)