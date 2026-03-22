Vimbldon nastavio da se "modernizuje"

22.03.2026

09:34

Вимблдон наставио да се "модернизује"

Tehnologija video pregleda biće prvi put predstavljena na Vimbldonu ove godine.

Igračima će biti dozvoljeno da osporavaju određene odluke glavnog sudije, kao što to već mogu da rade na Australijan i Ju-es openu.

Tehnologija će biti dostupna na Centralnom i terenu broj jedan, ali i na još četiri terena kad se budu igrali mečevi singla.

Tek prošle godine je Ol Ingland klub uveo "elektronsko suđenje", čime je posao linijskih sudija posle 147 godina bio ukinut.

Igrači sada neće moći da osporavaju taj sistem, ali će moći da preispitaju određene odluke sudija, kao što je na primjer da li je loptica dvaput odskočila ili dodirnula protivnički reket ili tijelo.

Neće biti ograničenja u broju zahtjeva koje igrač može da zatraži.

Vimbldon je na programu od 29. juna do 12. jula.

(b92)

