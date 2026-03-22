Planinski doktor: Porodica, istina i novi početak u službi života

Izvor:

ATV

22.03.2026

09:28

Планински доктор: Породица, истина и нови почетак у служби живота

Od ponedjeljka u programu ATV-a prepustite se seriji 'Planinski doktor' koja predstavlja kombinaciju medicinske drame i porodične sage u kojoj se konstantno prepliću lične i profesionalne priče s temama odgovornosti, porodičnih izazova i pitanja pripadanja.

Ova dramska serija u režiji grupe autora prati život doktora Martina Grubera u alpskom planinskom području.

Doktor Martin iz užurbanog Njujorka vraća se u rodni kraj na majčinu rođendansku proslavu.

Međutim, saznaje tragičnu vijest i šokantnu istinu koje će mu promijeniti životne planove. Njegova prva ljubav je umrla, a jedanaestogodišnja djevojčica koju je smatrao svojom bratičinom je zapravo njegova kćerka. Dok rješava porodične probleme sa bratom i gradi odnos s kćerkom, istovremeno nastavlja da obavlja svoj ljekarski posao, postajući tako važan dio male lokalne zajednice.

Svaka epizoda donosi različite medicinske izazove, ali i međuljudske i porodične probleme, pitanja i odgovore.

Ne propustite dirljivu i uzbudljivu njemačko-austrijsku seriju 'Planinski doktor' od ponedjeljka do petka u 12 časova i 15 minuta.

