Bitno: O finansiranju i podršci liječenja djece u inostranstvu

19.03.2026

12:38

Битно: О финансирању и подршци лијечења дјеце у иностранству

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o finansiranju i podršci liječenja djece u inostranstvu.

Na koji način Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda d‌jece u inostranstvu 'Duša d‌jece' pomaže djeci i roditeljima gotovo 10 godina?

Kakva su iskustva roditelja u njihovim borbama za izlječenje djece?

Čućemo i iskustva o liječenju d‌jece sa rijetkim bolestima koja su uz pomoć Fonda liječena uinostranstvu.

Za Bitno govore: Jasminka Vučković, direktor Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda d‌jece u inostranstvu 'Duša d‌jece, Maja Isović Dobrijević i Jelena Rodić Skrbić, majke d‌jece koja se liječe posredstvom Fonda i Biljana Kotur, predsjednik Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Ines Đanković.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

