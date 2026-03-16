U prvom planu: Milan Knežević

Izvor:
ATV
16.03.2026
15:39
'U prvom planu' ovog utorka je Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore.
Razgovaraće o srpskim pitanjima u Crnoj Gori, borbi DNP-a za srpski narod, napuštanju Vlade, pritiscima i brojnim drugim temama.
'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.
Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.
'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.
