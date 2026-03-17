Bitno: O položaju osoba sa Daunovim sindromom

ATV

17.03.2026

14:15

Битно: О положају особа са Дауновим синдромом

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o položaju osoba sa Daunovim sindromom u Republici Srpskoj, izazovima i mogućnostima inkluzije.

Za Bitno govore: Željka Perišić Ninković, direktor Centra za podršku porodicama d‌jece i osoba sa poteškoćama 'Dajte nam šansu – Zvjezdice' iz Banjaluke, Jelena Vilotić, predsjednik Udruženja 'Tračak nade' iz Foče, Milica Bosančić, defektolog i Bernarda Samardžić Petrović, socijalni radnik pri Centru za socijalni rad Banjaluka.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Više iz rubrike

На ивици терена: Давис Бертанс

Emisije

Na ivici terena: Davis Bertans

2 d

0
Хвала што пушите: Комедија о дуванској индустрији

Emisije

Hvala što pušite: Komedija o duvanskoj industriji

2 d

0
Арт радар: Умјетност прављења коктела и прича Горана Винчића Винче

Emisije

Art radar: Umjetnost pravljenja koktela i priča Gorana Vinčića Vinče

3 d

0
енерго ново

Emisije

Energo klub: Odgovori na najvažnija energo pitanja

3 d

0

Oglasila se policija o teškoj nesreći kod zgrade Vlade

Kada se sadi koje cvijeće po mjesecima?

Panika u školi u Šapcu, reagovala policija

Drama na granici! Srbin krenuo za Njemačku pa zbog jedne greške ostao bez 1.000 evra

Pumpaši u Srpskoj zavapili: Hoćete da nas narod mrzi

