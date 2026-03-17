Bitno: O položaju osoba sa Daunovim sindromom

Izvor:
ATV
17.03.2026
14:15
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o položaju osoba sa Daunovim sindromom u Republici Srpskoj, izazovima i mogućnostima inkluzije.
Za Bitno govore: Željka Perišić Ninković, direktor Centra za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama 'Dajte nam šansu – Zvjezdice' iz Banjaluke, Jelena Vilotić, predsjednik Udruženja 'Tračak nade' iz Foče, Milica Bosančić, defektolog i Bernarda Samardžić Petrović, socijalni radnik pri Centru za socijalni rad Banjaluka.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
