Kolona kamiona pred GP Donja Gradina duga više od dva kilometra

ATV
19.05.2026 14:18

Foto: AMSRS

Pred Graničnim prelazom Donja Gradina stvorila se kolona kamiona duga više od dva kilometra.

Zbog urušavanja mosta zatvoren je GP Gradiška. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica gužve su na izlazu iz BiH, javlja RTRS

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije na današnjoj elektronskoj sjednici usvojio izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO jer je protiv glasao Zijad Krnjić, član UO iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Federacija BiH.

Zbog nepostojanja konsenzusa i jednog glasa protiv potpuno je obustavljen saobraćaj prema Hrvatskoj i ulazak u BiH, jer je nemoguće otvoriti novi granični prelaz u Gradišci dok je stari zatvoren zbog obrušavanja mosta, saopšteno je iz Kabineta ministra finansija i trezora u Savjetu ministara.

