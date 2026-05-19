Kolona kamiona pred GP Donja Gradina duga više od dva kilometra

Pred Graničnim prelazom Donja Gradina stvorila se kolona kamiona duga više od dva kilometra.
Zbog urušavanja mosta zatvoren je GP Gradiška. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica gužve su na izlazu iz BiH, javlja RTRS
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije na današnjoj elektronskoj sjednici usvojio izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO jer je protiv glasao Zijad Krnjić, član UO iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Federacija BiH.
Zbog nepostojanja konsenzusa i jednog glasa protiv potpuno je obustavljen saobraćaj prema Hrvatskoj i ulazak u BiH, jer je nemoguće otvoriti novi granični prelaz u Gradišci dok je stari zatvoren zbog obrušavanja mosta, saopšteno je iz Kabineta ministra finansija i trezora u Savjetu ministara.
