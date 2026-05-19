Evo kako se na prirodan način riješiti mušica iz cvijeća

Autor:ATV
Komentari:0
Da li ste primjetili sitne mušice koje se iznenada pojavljuju oko saksija i nikako da nestanu? Djeluje kao da se stvore preko noći, brzo se razmnože i pretvore njegu biljaka u pravu muku.
Ipak, postoji jednostavan trik koji baštovani koriste godinama, a za njega vam ne trebaju skupi preparati ni hemikalije dovoljne su obične šibice koje već imate kod kuće.
Fudbal
Juventus kaznio Vlahovića
Glava šibice sadrži sumporna jedinjenja koja se postepeno oslobađaju kada se zabode u vlažnu zemlju. Taj sumpor stvara uslove koje mušice i njihove larve ne podnose, pa se njihov broj brzo smanjuje.
Osim toga, sumpor djeluje i protiv gljivica kojima se larve hrane, zbog čega se ovaj trik već dugo koristi među baštovanima.
Potrebno je da obične šibice zabodete u zemlju glavom nadole, raspoređene po saksiji. Za manje saksije dovoljno je 5 do 7 šibica
Za veće saksije koristi se 10 do 15 komada.
Republika Srpska
Stevandić: Srpska omogućila otvaranje najveće baze svjedočanstava
Šibice treba mijenjati na svaka dva do tri dana, jer se sumpor u međuvremenu rastvori u zemlji.
Postupak se ponavlja dvije do tri nedjelje, a mušice često počinju da nestaju već nakon prve zamjene.
Stručnjaci upozoravaju da mušice najviše privlači stalno vlažna zemlja. Zato treba smanjiti zalivanje i pustiti da se gornji sloj zemlje malo osuši prije nego što biljku ponovo zalijete.
Bez viška vlage mušice gube idealno mjesto za razmnožavanje.
Ako je biljka već ozbiljno napadnuta i larve su oštetile korijen, tada samo šibice neće riješiti problem.
BiH
Cvijanović: Svjedočanstva o stradanjima obaveza i odgovornost
U tom slučaju savjetuje se presađivanje biljke u novu zemlju i pranje korena blagim rastvorom kalijum-permanganata.
Mnogi koriste i dodatne prirodne trikove:
BiH
Vulić: Klub SNSD-a ne može podržati dopune Poslovnika oslonjene na Šmitove nametnute odluke
Svi ovi mirisi i sastojci mušicama veoma smetaju i sprečavaju njihovo razmnožavanje.
(Najžena)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Savjeti
6 h0
Savjeti
18 h0
Savjeti
20 h0
Savjeti
1 d0
Najnovije
17
25
17
24
17
24
17
22
17
19
Trenutno na programu