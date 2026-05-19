Evo kako se na prirodan način riješiti mušica iz cvijeća

Da li ste primjetili sitne mušice koje se iznenada pojavljuju oko saksija i nikako da nestanu? Djeluje kao da se stvore preko noći, brzo se razmnože i pretvore njegu biljaka u pravu muku.

Ipak, postoji jednostavan trik koji baštovani koriste godinama, a za njega vam ne trebaju skupi preparati ni hemikalije dovoljne su obične šibice koje već imate kod kuće.

Kako trik zapravo funkcioniše?

Glava šibice sadrži sumporna jedinjenja koja se postepeno oslobađaju kada se zabode u vlažnu zemlju. Taj sumpor stvara uslove koje mušice i njihove larve ne podnose, pa se njihov broj brzo smanjuje.

Osim toga, sumpor djeluje i protiv gljivica kojima se larve hrane, zbog čega se ovaj trik već dugo koristi među baštovanima.

Potrebno je da obične šibice zabodete u zemlju glavom nadole, raspoređene po saksiji. Za manje saksije dovoljno je 5 do 7 šibica

Za veće saksije koristi se 10 do 15 komada.

Šibice treba mijenjati na svaka dva do tri dana, jer se sumpor u međuvremenu rastvori u zemlji.

Postupak se ponavlja dvije do tri nedjelje, a mušice često počinju da nestaju već nakon prve zamjene.

Važno je i zalivanje

Stručnjaci upozoravaju da mušice najviše privlači stalno vlažna zemlja. Zato treba smanjiti zalivanje i pustiti da se gornji sloj zemlje malo osuši prije nego što biljku ponovo zalijete.

Bez viška vlage mušice gube idealno mjesto za razmnožavanje.

Kada šibice više nisu dovoljne?

Ako je biljka već ozbiljno napadnuta i larve su oštetile korijen, tada samo šibice neće riješiti problem.

U tom slučaju savjetuje se presađivanje biljke u novu zemlju i pranje korena blagim rastvorom kalijum-permanganata.

Pomažu i bijeli luk, pijesak i cimet

Mnogi koriste i dodatne prirodne trikove:

  • tanak sloj pijeska preko zemlje
  • čenove bijelog luka zabodene u saksiju
  • cimet posut po površini zemlje
Svi ovi mirisi i sastojci mušicama veoma smetaju i sprečavaju njihovo razmnožavanje.

