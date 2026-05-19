Цвијановић: Свједочанства о страдањима обавеза и одговорност

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић захвалила је Меморијалном центру Републике Српске на највећој бази снимљених свједочанстава о страдању српског народа на простору бивше Југославије, великом подухвату који представља велику одговорност и обавезу.
"Ово јесте и меморијални и документациони центар, лични, породични и историјски подсјетник. Дуг према Републици Српској, вриједан пажње и подршке", рекла је Цвијановићева на свечаној академији Меморијалног центра.
Она је захвалила институцијама Републике Српске које су помогле рад Меморијалног центра.
"Са посебном захвалношћу требамо посматрати ентузијазам младих који су одлучили да отварајући врата прошлости уставри отворе и врата будућности", рекла је Цвијановићева, преноси Срна.
Она је додала да тешка свједочанства свима дају обавезу да разумију да је Република Српска њихова једина кућа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч3
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
17
35
17
33
17
25
17
24
17
24
Тренутно на програму